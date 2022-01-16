Akşener'den Erdoğan'a: Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sabah gazetesinde bulunan 'Tüm sıkıntıları biz çözeriz' başlıklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı haberi sosyal medya adresinden paylaşarak "Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş. Ne diyelim, Allah tamamına erdirsin…" dedi.
İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş" ifadelerini kullandı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sabah gazetesinde bulunan 'Tüm sıkıntıları biz çözeriz' başlıklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı haberi sosyal medya adresinden paylaşarak "Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş. Ne diyelim, Allah tamamına erdirsin…" dedi.
Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş.