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Akşener'den Erdoğan'a: Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş
Akşener'den Erdoğan'a: Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş
İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş" ifadelerini kullandı. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T23:10+0300
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meral akşener
politika
recep tayyip erdoğan
muhalefet
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sabah gazetesinde bulunan 'Tüm sıkıntıları biz çözeriz' başlıklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı haberi sosyal medya adresinden paylaşarak "Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş. Ne diyelim, Allah tamamına erdirsin…" dedi.
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meral akşener, recep tayyip erdoğan, muhalefet

Akşener'den Erdoğan'a: Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş

23:10 16.01.2022
© İBBMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© İBB
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İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş" ifadelerini kullandı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sabah gazetesinde bulunan 'Tüm sıkıntıları biz çözeriz' başlıklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı haberi sosyal medya adresinden paylaşarak "Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş. Ne diyelim, Allah tamamına erdirsin…" dedi.
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