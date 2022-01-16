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İstanbul'da konut fiyatları yüzde 105 arttı
İstanbul'da konut fiyatları yüzde 105 arttı
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan rapora göre, konut... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T11:39+0300
2022-01-16T11:39+0300
türkiye
ankara
izmir
istanbul
bahçeşehir üniversitesi ekonomik ve toplumsal araştırmalar merkezi (betam)
konut
fiyat
artış
satılık
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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan ‘sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü’ 2022 Ocak ayı raporu yayınlandı.Rapora göre satış fiyatlarındaki artış hızı ile reel konut fiyatlarındaki artış hızı 2021 Aralık ayında da devam ederken, satılık konut arzı ve talebi düşüyor. Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranının üç büyük ilde yükseldiği görülüyor. Satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul'da yüzde 105.6, Ankara'da yüzde 82.1 ve İzmir'de yüzde 76.6 olarak dikkat çekti.Satılık konut m2 ortalama fiyatları İstanbul'da 9.642 TL'ye, Ankara'da 4.400 TL'ye ve İzmir'de 7.567 TL'ye yükseldi. İlan satış fiyatları aralıkta da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı.Satılık konut ilan m2 fiyatı 6.726 TL'ye ulaştıReel (enflasyondan arındırılmış) konut satış fiyatlarındaki artış oranı aralıkta yüzde 40.4'e yükselerek raporda incelenen dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı. Ülke genelinde hesaplanan satılık konut cari fiyatlarındaki (ilan fiyatı) yıllık artış oranı, geçen aya göre 32 puan artarak yüzde 91 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.521 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 6.726 TL'ye ulaştı.
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ankara, izmir, istanbul, bahçeşehir üniversitesi ekonomik ve toplumsal araştırmalar merkezi (betam), konut, fiyat, artış, satılık

İstanbul'da konut fiyatları yüzde 105 arttı

11:39 16.01.2022
© AAkonut, İstanbul
konut, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AA
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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan rapora göre, konut fiyatları son bir yılda İstanbul’da yüzde 105.6, Ankara’da yüzde 82.1 ve İzmir’de yüzde 76.6 oranında arttı.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan ‘sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü’ 2022 Ocak ayı raporu yayınlandı.
Rapora göre satış fiyatlarındaki artış hızı ile reel konut fiyatlarındaki artış hızı 2021 Aralık ayında da devam ederken, satılık konut arzı ve talebi düşüyor. Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranının üç büyük ilde yükseldiği görülüyor. Satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul'da yüzde 105.6, Ankara'da yüzde 82.1 ve İzmir'de yüzde 76.6 olarak dikkat çekti.
Satılık konut m2 ortalama fiyatları İstanbul'da 9.642 TL'ye, Ankara'da 4.400 TL'ye ve İzmir'de 7.567 TL'ye yükseldi. İlan satış fiyatları aralıkta da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı.

Satılık konut ilan m2 fiyatı 6.726 TL'ye ulaştı

Reel (enflasyondan arındırılmış) konut satış fiyatlarındaki artış oranı aralıkta yüzde 40.4'e yükselerek raporda incelenen dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı. Ülke genelinde hesaplanan satılık konut cari fiyatlarındaki (ilan fiyatı) yıllık artış oranı, geçen aya göre 32 puan artarak yüzde 91 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.521 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 6.726 TL'ye ulaştı.
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