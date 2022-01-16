https://tr.sputniknews.com/20220116/kuzey-kibris-basbakani-faiz-sucuoglu-eastmed-olu-dogan-bir-projeydi-1052786785.html

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu: EastMed ölü doğan bir projeydi

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu: EastMed ölü doğan bir projeydi

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Sucuoğlu, ABD'nin ‘Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ girişiminden desteğini çekmesine ilişkin, "Aklın yolu bir, bu bir... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T16:02+0300

2022-01-16T16:02+0300

2022-01-16T16:02+0300

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faiz sucuoğlu

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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye'de en üst seviyede ilgi gördüklerini ve çok sıcak bir şekilde karşılandıklarını söyleyerek, "Özellikle KKTC'nin her yönüyle gelişmesi anlamında Anadolu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kayıtsız şartsız desteği söz konusudur. (Türkiye ziyaretinde) Siyasi istikrarın çok önemli olduğunu ve siyasi istikrarın arkasından doğal olarak ekonomik istikrarın geldiği ortak görüş olarak ortaya çıktı" dedi.Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta 23 Ocak'ta yapılacak erken genel seçimlerde siyasi bir istikrarın çıkmasının, salgının neden olduğu ekonomik krizin bertaraf edilmesi ve yeni ekonomik açılımların sağlanması açısından çok önemli olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra, AK Parti ile MHP milletvekilleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve iş adamlarıyla ayrı ayrı görüştüğünü kaydeden Sucuoğlu, bu görüşmelerde Kuzey Kıbrıs ile ilgili nelerin yapılabileceğinin görüşüldüğünü, dolu dolu bir ziyaret gerçekleştirdiklerini vurguladı.‘Son 40-41 yılda 38-39 hükümet değişmiş, bu her şeyi ifade ediyor zaten’Sucuoğlu, Türkiye'deki yetkililerin kendilerine uzun zaman ayırdıklarını ve bunun da Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:Gelecek hafta yapılacak seçimlerin ardından 5 yıllık istikrarlı bir yapının kurulmasının önemine değinen Sucuoğlu, bunun başarılması durumunda hemen arkasından ekonomik istikrarın da geleceğinin altını çizdi.‘Türkiye de egemen iki eşit devlet politikamızı destekliyor, bu konuda tam bir uyum içerisindeyiz’Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın dünyanın merkezinde ve stratejik bir noktada bulunduğunu vurguladı. Adada açılım ve yatırım anlamında birçok adımın atılabileceğine ancak bunun ilk adımının siyasi istikrar olduğuna dikkati çeken Sucuoğlu, şöyle devam etti:Kıbrıs çevresi ve Doğu Akdeniz bölgesinde zengin hidrokarbon yatakları olması dolayısıyla bütün dünyanın ve özellikle gelişmiş ülkelerin gözünü bu bölgeye diktiğini kaydeden Sucuoğlu, böylelikle Doğu Akdeniz'in ciddi politik manevraların yapıldığı bir bölge haline geldiğine işaret etti. Sucuoğlu, çıkarılacak hidrokarbon kaynaklarının Avrupa'ya ulaştırılmasında tek bir uygun güzergahın bulunduğunu, bunun da Kıbrıs ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine sevk edilmesi olduğunun altını çizdi.Güney Kıbrıs’ın bu tip olaylara ‘at gözlüğü’ ile baktığını vurgulayan Sucuoğlu, Rumların bütün emellerinin Kuzey Kıbrıs ile Türkiye'yi baypas etmek olduğunun altını çizdi.‘EastMed ölü doğan bir projeydi, bizim için sürpriz olmadı’Sucuoğlu, ABD'nin Doğu Akdeniz'de yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrik temelli projeleri öncelediğine işaret ederek, ABD'nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) artık sıcak bakmamasını şöyle değerlendirdi:‘Türkiye ile belki iki devlet olabiliriz ama tek milletiz’Doğu Akdeniz'de iş birliğinden yana olduklarını, bu çağrılarının karşılık bulmaması halinde Türkiye ile çalışmalarına devam edeceklerini belirten Sucuoğlu, şunları ifade etti:

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abd, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, eastmed, faiz sucuoğlu