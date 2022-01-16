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NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru
NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru
Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, kariyerinin sayı rekorunu tekrarladığı maçta, çift haneli ribaunt alma serisini ise 14 maça çıkardı. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T11:30+0300
2022-01-16T11:30+0300
spor
nba
rekor
kariyer
miami heat
sayı
ömer faruk yurtseven
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Miami Heat'i 109-98 mağlup ederek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.NBA'e 10 maçla devam edildi. İki milli oyuncuyu karşı karşıya getiren karşılaşmada, Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers sahadan 11 sayı farkla galibiyetle ayrılırken, Miami Heat'te görev alan çaylak oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise son dönemdeki üstün performansını sürdürdü.İlk 5'te başlayarak 23 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven, 22 sayı, 4'ü ofansif olmak üzere 11 ribauntla "double-double" yaparak takımının en skorer oyuncusu olurken, kariyerinin sayı rekorunu da tekrarladı. 23 yaşındaki oyuncu, NBA'de çift haneli ribaunt alma serisini ise 14 maça çıkararak önemli bir başarıya daha imza attı.Sixers'ta all-star Joel Embiid, 32 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla takımına galibiyeti getirirken, ilk 5'te başlayarak 25 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 6 sayı ve 2 asistle oynadı.Los Angeles Lakers farklı kaybettiBatı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Denver Nuggets, ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 133-96'lık skorla mağlup etti.Sezonun 22. galibiyetine uzanan Nuggets'ta Bones Hyland, 27 sayı ve 10 ribauntla kariyerinin sayı rekorunu kırarken, Jeff Green 26 sayı attı. Nikola Jokic ise 17 sayı, 13 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaptı.Üst üste 3'üncü, toplamda ise 22'nci mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta all-star oyunculardan LeBron James 25 sayı ve 9 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı ve 5 ribauntla maçı tamamladı.Cavaliers seriyi 4 maça çıkardıCleveland Cavaliers'ın konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 107-102 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardığı mücadelede, Darius Garland 27 sayı ve 18 asistle zaferde başrolü oynadı.Milli oyuncu Cedi Osman ise yaklaşık 13 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayıyla tamamladı.SonuçlarMilwaukee Bucks-Toronto Raptors: 96-103Washington Wizards-Portland Trail Blazers:110-115Atlanta Hawks-New York Knicks: 108-117Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 120-105Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 102-107Miami Heat-Philadelphia 76ers: 98-109Boston Celtics-Chicago Bulls: 114-112San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 101-94Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 133-96Dallas Mavericks-Orlando Magic: 108-92
https://tr.sputniknews.com/20211201/asi-oldugunu-duyurmustu-nba-yildizi-lebron-jamesin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1051323052.html
https://tr.sputniknews.com/20220109/omer-faruk-yurtsevenden-nba-tarihine-gecen-ribaunt-rekoru-1052549669.html
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nba, rekor, kariyer, miami heat, sayı, ömer faruk yurtseven

NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru

11:30 16.01.2022
© AANBA'de Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru
NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AA
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Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, kariyerinin sayı rekorunu tekrarladığı maçta, çift haneli ribaunt alma serisini ise 14 maça çıkardı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Miami Heat'i 109-98 mağlup ederek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. İki milli oyuncuyu karşı karşıya getiren karşılaşmada, Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers sahadan 11 sayı farkla galibiyetle ayrılırken, Miami Heat'te görev alan çaylak oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise son dönemdeki üstün performansını sürdürdü.
İlk 5'te başlayarak 23 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven, 22 sayı, 4'ü ofansif olmak üzere 11 ribauntla "double-double" yaparak takımının en skorer oyuncusu olurken, kariyerinin sayı rekorunu da tekrarladı. 23 yaşındaki oyuncu, NBA'de çift haneli ribaunt alma serisini ise 14 maça çıkararak önemli bir başarıya daha imza attı.
Sixers'ta all-star Joel Embiid, 32 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla takımına galibiyeti getirirken, ilk 5'te başlayarak 25 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 6 sayı ve 2 asistle oynadı.

Los Angeles Lakers farklı kaybetti

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Denver Nuggets, ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 133-96'lık skorla mağlup etti.
Sezonun 22. galibiyetine uzanan Nuggets'ta Bones Hyland, 27 sayı ve 10 ribauntla kariyerinin sayı rekorunu kırarken, Jeff Green 26 sayı attı. Nikola Jokic ise 17 sayı, 13 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaptı.
Üst üste 3'üncü, toplamda ise 22'nci mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta all-star oyunculardan LeBron James 25 sayı ve 9 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı ve 5 ribauntla maçı tamamladı.
LeBron James - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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1 Aralık 2021, 12:00

Cavaliers seriyi 4 maça çıkardı

Cleveland Cavaliers'ın konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 107-102 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardığı mücadelede, Darius Garland 27 sayı ve 18 asistle zaferde başrolü oynadı.
Milli oyuncu Cedi Osman ise yaklaşık 13 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayıyla tamamladı.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 96-103
Washington Wizards-Portland Trail Blazers:110-115
Atlanta Hawks-New York Knicks: 108-117
Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 120-105
Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 102-107
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 98-109
Boston Celtics-Chicago Bulls: 114-112
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 101-94
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 133-96
Dallas Mavericks-Orlando Magic: 108-92
Ömer Faruk Yurtseven - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
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Ömer Faruk Yurtseven'den NBA tarihine geçen ribaunt rekoru
9 Ocak, 14:17
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