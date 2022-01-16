Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220116/ridvan-dilmen-bu-ulkenin-cumhurbaskanina-hakaret-eden-adamlarin-ne-isi-var-tffde-1052793535.html
Rıdvan Dilmen: Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden adamların ne işi var TFF’de
Rıdvan Dilmen: Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden adamların ne işi var TFF’de
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hatayspor-Galatasaray maçının ardından yaptığı değerlendirmede karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ve TFF'ye eleştirilerde... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T23:47+0300
2022-01-17T00:01+0300
galatasaray
rıdvan dilmen
cumhurbaşkanı
hakaret
tff merkez hakem kurulu
spor
ekrem imamoğlu
murat ongun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048721063_0:0:2396:1348_1920x0_80_0_0_50f964401c0fe691af6463d30ca4e7e4.png
Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor’a 4-2 yenildi.Maçı TRT Spor’da yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakem Erkan Özdamar ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) eleştirdi. Rıdvan Dilmen, yayın sırasında şu ifadeleri kullandı:'İmamoğlu da Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti'Dilmen, "Mehmet Ali Aydınlar ile 4-5 sene konuşmadım. Fenerbahçe Avrupa'ya gitmedi, evet. Ama sonra Aziz Yıldırım döneminde kulübe sponsor oldu. Ali Koç döneminde de sponsor oldu. Acıbadem, Fenerbahçe ile çok fazla iş birliği yaptı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu da STV'de futbol yorumculuğu yapmıştı. Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti. Sonuçta o günkü düşünceleriyle aynı noktada değil tabii ki" şeklinde konuştu.'Dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı'Dilmen'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı ifadelere İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yanıt verdi. Ongun, "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048721063_326:0:2123:1348_1920x0_80_0_0_a1eea935a534f4cd140960215b60a088.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, rıdvan dilmen, cumhurbaşkanı, hakaret, tff merkez hakem kurulu, ekrem imamoğlu, murat ongun

Rıdvan Dilmen: Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden adamların ne işi var TFF’de

23:47 16.01.2022 (güncellendi: 00:01 17.01.2022)
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hatayspor-Galatasaray maçının ardından yaptığı değerlendirmede karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ve TFF'ye eleştirilerde bulundu.
Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor’a 4-2 yenildi.
Maçı TRT Spor’da yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakem Erkan Özdamar ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) eleştirdi.
Rıdvan Dilmen, yayın sırasında şu ifadeleri kullandı:
“Maçta dağılmış bir hakem vardı. Maçın hakemi darmadağın oldu. Hatayspor’un penaltısını verdin. Alparslan'a 2. sarı kartını verip kırmızı kartı neden vermiyorsun? Erkan Özdamar ezildi. Kamara ikinci sarıdan gitmeliydi. Hatta Kamara’yı ikinci sarı ile atacaktı son anda vazgeçti. Kerem’in pozisyonu penaltıydı. Galatasaray’ın yediği üçüncü golde faul var mı yok mu VAR bakabilirdi.
Erkan Özdamar berbat maç yönetti ama TFF bunun sebebidir. Erkan Özdamar, Caner’i attı mı attı. Üç maç ceza verildi bir anda bire indi ceza. Erkan Özdamar’a senin raporun geçerli değil demişler. Erkan Özdamar hadi at bakalım şimdi atabilirsen.
Konyaspor-Sivasspor maçında penaltı oldu. VAR’da Erkan Özdamar vardı. Raporda bu pozisyon yoktu çünkü Erkan Özdamar’a maç vereceklerdi. Türk futbolunda bazı şeyleri deşifre etmeye devam edeceğim. İnsanların gözlerine sokacağız belgeleri ve görüntüleri…

Ben burada olduğum süre içerisinde, futbolla ilgili bütün bu enfeksiyonları temizlemekle sorumlu hissediyorum kendimi. Temizleneceksiniz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden adamların ne işi var TFF’de? Hani inceliyordunuz TC kimlik numaralarını? Kemal Kılıçdaroğlu’na da yapamazsın. Ali Koç, Burak Elmas, Ahmet Ağaoğlu’na da ana avrat küfür edemezsiniz.

TFF’ye sesleniyorum. İşinize gelen, işinize gelmeyen hakem atamaları. Daha önceki MHK en azından sizlerin diktesini yapmıyordu. Yapamazdınız. Şunu şuraya ata, bunu buraya atama diyemezdiniz. Bunun altını doldurmak için ‘Rizespor golü atmasaydı, Beşiktaş kazanırdı’ diyor. Şimdi sen hakemsin. Ne yapacaksın? Bir daha Rizespor maçına çıktığın zaman diyeceksin ki ‘Eyvah! Yanarız ha!’ Çünkü öbür maçı söylememişler. Neden yazmıyorsunuz Konyaspor maçını? Aynı gün oynandı. Neden Atilla Karaoğlan’ın siz Trabzon’da deşifre etmediniz?

Ben böyle çirkinlikler görmedin hayatımda… Böyle rezaletler görmedim. Türk sporunun sağlığı için bir kez daha söylüyorum: Yapmayın. Türkiye siyasi bir kaos ve kutuplaşma içerisinde. Ne yapmak istiyorsunuz anlamış değilim."

'İmamoğlu da Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti'

Dilmen, "Mehmet Ali Aydınlar ile 4-5 sene konuşmadım. Fenerbahçe Avrupa'ya gitmedi, evet. Ama sonra Aziz Yıldırım döneminde kulübe sponsor oldu. Ali Koç döneminde de sponsor oldu. Acıbadem, Fenerbahçe ile çok fazla iş birliği yaptı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu da STV'de futbol yorumculuğu yapmıştı. Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti. Sonuçta o günkü düşünceleriyle aynı noktada değil tabii ki" şeklinde konuştu.

'Dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı'

Dilmen'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı ifadelere İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yanıt verdi. Ongun, "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:08Ordu'da bir hemşire, otel odasında ölü bulundu
00:03Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu tilki tedaviye alındı
DünRıdvan Dilmen: Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden adamların ne işi var TFF’de
DünGalatasaray'da Torrent dönemi mağlubiyetle başladı: 'Sadece dört gündür buradayız'
DünAkşener'den Erdoğan'a: Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş
DünHastaneye giren seyyar satıcı iki doktoru rehin alıp, tehdit etti
DünArıza yapan gemi kurtarıldı, İstanbul Boğazı'nda trafik normale döndü
DünYoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitim-öğretime ara verildi
DünRusya, Facebook'tan Viyana’daki Rus heyetin sayfasına uygulanan engelin derhal kaldırmasını istedi
Dünİmamoğlu: Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş
DünHasta kadın adliyeye gidemeyince hakim eve geldi, odada mahkeme kuruldu
Dün‘Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?’ diyen BBP'li Akdoğan'dan, partisi savunma istedi
DünTürkiye'deki en pahalı viski satış rekoru: 7.9 milyon liraya Çinli bir müşteriye satıldı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencisine altın bilezik hediye etti
DünKızakla kayan çocuklardan, yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatörüne iç ısıtan talep
DünŞile'de İETT otobüsüne dev dalga çarptı, camlar kırıldı
Dünİngiltere'de halktan alınan 'BBC payı'nın kesilmesi tartışılıyor
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir
Dünİstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na yeniden Eyüp Aksu seçildi
Dünİzzet Yıldızhan’ın 'Külotla sahneye çıkmasınlar' açıklamasına, Gülşen sahne kıyafetiyle yanıt verdi