https://tr.sputniknews.com/20220116/ridvan-dilmen-bu-ulkenin-cumhurbaskanina-hakaret-eden-adamlarin-ne-isi-var-tffde-1052793535.html

Rıdvan Dilmen: Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden adamların ne işi var TFF’de

Rıdvan Dilmen: Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden adamların ne işi var TFF’de

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hatayspor-Galatasaray maçının ardından yaptığı değerlendirmede karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ve TFF'ye eleştirilerde... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T23:47+0300

2022-01-16T23:47+0300

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galatasaray

rıdvan dilmen

cumhurbaşkanı

hakaret

tff merkez hakem kurulu

spor

ekrem imamoğlu

murat ongun

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Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor’a 4-2 yenildi.Maçı TRT Spor’da yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakem Erkan Özdamar ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) eleştirdi. Rıdvan Dilmen, yayın sırasında şu ifadeleri kullandı:'İmamoğlu da Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti'Dilmen, "Mehmet Ali Aydınlar ile 4-5 sene konuşmadım. Fenerbahçe Avrupa'ya gitmedi, evet. Ama sonra Aziz Yıldırım döneminde kulübe sponsor oldu. Ali Koç döneminde de sponsor oldu. Acıbadem, Fenerbahçe ile çok fazla iş birliği yaptı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu da STV'de futbol yorumculuğu yapmıştı. Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti. Sonuçta o günkü düşünceleriyle aynı noktada değil tabii ki" şeklinde konuştu.'Dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı'Dilmen'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı ifadelere İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yanıt verdi. Ongun, "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" dedi.

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