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https://tr.sputniknews.com/20220116/somalide-bombali-saldirida-hukumet-sozcusu-yaralandi-1052785471.html
Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hükümet sözcüsünün yaralandığı bildirildi. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T14:44+0300
2022-01-16T14:44+0300
2022-01-16T14:44+0300
dünya
saldırı
mogadişu
intihar saldırısı
yaralı
sözcü
somali
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Somali Ulusal Haber Ajansı'na göre, Somali Hükümet Sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimuu'nun evinin yakınında sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.Saldırıda hükümet sözcüsü Moalimuu'nun yaralandığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı açıklandı.Saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/somaliden-olumcul-kurakliga-karsi-kuresel-yardim-cagrisi-1050682421.html
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saldırı, mogadişu, intihar saldırısı, yaralı, sözcü, somali
Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hükümet sözcüsünün yaralandığı bildirildi.
Somali Ulusal Haber Ajansı'na göre, Somali Hükümet Sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimuu'nun evinin yakınında sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda hükümet sözcüsü Moalimuu'nun yaralandığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz açıklama yapılmadı.