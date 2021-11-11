https://tr.sputniknews.com/20211111/somaliden-olumcul-kurakliga-karsi-kuresel-yardim-cagrisi-1050682421.html
Somali'den ölümcül kuraklığa karşı küresel yardım çağrısı
Somali'den ölümcül kuraklığa karşı küresel yardım çağrısı
Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle küresel yardım çağrısı yaptı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T00:54+0300
2021-11-11T00:54+0300
2021-11-11T00:54+0300
dünya
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birleşmiş milletler (bm)
tıbbi yardım
yardım
insani yardım
hükümet
kuraklık
somali
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Somali Hükümet Sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde gıda güvenliğinin tehlikeye girdiğini ve insani kriz yaşandığını duyurdu.Uluslararası resmi ve sivil kuruluşlara yardım çağrısı yapan Moalimu, mevcut durumun 2011'de ülkeyi vuran kıtlık ile benzer sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşının kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabileceği uyarısı yapmıştı.Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizinde yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211011/somali-yapimi-bir-film-ilk-kez-oscara-aday-gosterildi-1049709050.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), tıbbi yardım, yardım, insani yardım, hükümet, kuraklık, somali
Somali'den ölümcül kuraklığa karşı küresel yardım çağrısı
Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle küresel yardım çağrısı yaptı.
Somali Hükümet Sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde gıda güvenliğinin tehlikeye girdiğini ve insani kriz yaşandığını duyurdu.
Uluslararası resmi ve sivil kuruluşlara yardım çağrısı yapan Moalimu, mevcut durumun 2011'de ülkeyi vuran kıtlık ile benzer sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşının kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabileceği uyarısı yapmıştı.
Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizinde yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.