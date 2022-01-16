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Tiyatronun usta isimlerinden Prof. Dr. Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti
Tiyatronun usta isimlerinden Prof. Dr. Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç 86 yaşında yaşamını yitirdi. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
ölüm
sanat
vefat
bozkurt kuruç
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Oyuncu, yönetmen ve öğretim üyesi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Bozkurt Kuruç'un vefatı dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı.Kurt, mesajında şu ifadeleri kullandı:
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ölüm, sanat, vefat, bozkurt kuruç, tiyatro

Tiyatronun usta isimlerinden Prof. Dr. Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

11:41 16.01.2022
© DHABozkurt Kuruç
Bozkurt Kuruç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© DHA
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Türk tiyatrosunun usta ismi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Oyuncu, yönetmen ve öğretim üyesi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Bozkurt Kuruç'un vefatı dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı.
Kurt, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Devlet sanatçısı, Edebi Kurul Başkanı, sanat yönetim kurulu üyemiz, çok değerli büyüğümüz, hocamız, eski Genel Müdürümüz, yeri doldurulamaz tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç'un vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyim. Yönettiği sayısız oyunla hafızalarımızda yer etmiş, rol aldığı oyunlarla akıllarımıza kazınmış, yetiştirdiği sanatçılar ile Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sunmuş çok kıymetli Bozkurt Kuruç hocama Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”
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