Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/abu-dabide-akaryakit-yuklu-3-tanker-patladi-1052807035.html
Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tankerin patladığı bildirildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T12:27+0300
2022-01-17T12:27+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abu dabi

Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı

12:27 17.01.2022
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tankerin patladığı bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:39Erkek arkadaşının kendisine cevap vermesini sağlamak için kaçırıldı numarası yaptı
12:27Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
12:24İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede yine Eskişehir var
12:21Konya'da kuraklıktan etkilenmeyen göl korumaya alındı
12:20İYİ Partili başkanlardan Akşener'e: Adaylığınızı bekliyoruz
12:19TEİS'ten uyarı: Maske süs için değil, sizi ve etrafınızdaki insanları korumak için kullanılır
12:15Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: Ülkeyi zorlu haftalar bekliyor
12:06Parasını kısa sürede artırmak istedi, 70 bin lira dolandırıldı
12:02Bulgaristan, Türkiye dahil 10 ülkeyi kırmızı listeye aldı
12:00İranlı diplomatlar 6 yılın ardından Suudi Arabistan'da
11:59Vatana ihanetle suçlanan Poroşenko, hakim karşısına çıkmak için Ukrayna'ya döndü
11:59İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi
11:48Kur dönüşümünde bankalara komisyon ertelemesi
11:45Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü
11:40Netflix, en çok izlenen 15 diziyi açıkladı
11:37TÜBİTAK’tan sosyal ağlardaki trollerin otomatik tespiti projesine destek
11:33Tonga’daki yanardağ patlaması nedeniyle Peru’da 2 kişi boğularak öldü
11:21Microsoft: Ukrayna devlet kurumlarına ait bilgisayar sistemlerine siber saldırı tespit ettik
11:18Merkezi yönetim bütçesi 2021'de 192.2 milyar lira açık verdi
11:16Migros, rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek