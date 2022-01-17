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https://tr.sputniknews.com/20220117/abu-dabide-akaryakit-yuklu-3-tanker-patladi-1052807035.html
Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tankerin patladığı bildirildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T12:27+0300
2022-01-17T12:27+0300
2022-01-17T12:27+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
abu dabi
Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
Ayrıntılar geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tankerin patladığı bildirildi.