https://tr.sputniknews.com/20220117/arastirma-kovid-19a-yakalanan-gebelerin-riskli-dogum-ihtimali-daha-yuksek-olabilir-1052817212.html

Araştırma: Kovid-19'a yakalanan gebelerin riskli doğum ihtimali daha yüksek olabilir

Araştırma: Kovid-19'a yakalanan gebelerin riskli doğum ihtimali daha yüksek olabilir

ABD'de yapılan bir araştırma, Kovid-19'a yakalanan hamilelerin riskli doğumla karşı karşıya kalma ihtimalinin yüksek olabileceğini ortaya koydu. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T16:48+0300

2022-01-17T16:48+0300

2022-01-17T16:57+0300

hamile

koronavirüs

araştırma

solunum

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News Medical sitesinin haberine göre, Institute for Systems Biology araştırma kuruluşunun yaptığı çalışmada, uzmanlar, Kovid-19'a yol açan ‘SARS-CoV-2’ testi yapılan 18 binden fazla kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.Bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşılanmamış ve testi pozitif çıkan hamilelerin sonuçlarını, testi negatif çıkan hamileler ile karşılaştırdı.Çalışma kapsamında incelenen kişilerde hafif ve orta derecede SARS-CoV-2 enfeksiyonuna rastlandı.Hamileyken Kovid-19'a yakalanan kişilerde, erken doğum, bebeğin kilosunun veya boyunun gebelik yaşına göre beklenen değerden düşük olması ve ölü doğum gibi ihtimallerin olabileceği bildirildi.Gebelik sırasında görülen Kovid-19 enfeksiyonunun şiddetinin gebelik süresi ile ilişkili olmadığı, virüs ile enfekte olmuş anne adaylarının ciddi solunum sorunları yaşamasa bile riskli doğumla karşı karşıya kalabileceği ihtimaline dikkat çekildi.Araştırmanın yazarlarından Jennifer Hadlock, "Kovid-19'u hafif şekilde geçiren hamileler bile SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeniyle risk altında. Kovid-19 ile hem anne hem de bebek sağlığı risk altındadır. Bu durum hamile kadınların virüse karşı korunmasının önemini pekiştiriyor" ifadesini kullandı.Araştırmanın sonuçları The Lancet Digital Health dergisinde yayımlandı.

https://tr.sputniknews.com/20211128/kovid-hastasi-anne-yapay-kalp-ve-akcigerle-bebegini-dunyaya-getirdi-1051223635.html

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hamile, araştırma, solunum