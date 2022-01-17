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Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, ülkesi Sırbistan'a döndü
Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, ülkesi Sırbistan'a döndü
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından 2 kez vizesinin... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T16:25+0300
2022-01-17T16:25+0300
2022-01-17T16:40+0300
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novak djokovic
tenis
sınır dışı
sırbistan
belgrad
havaalanı
karşılama
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Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, ülkesi Sırbistan'a döndü 16:25 17.01.2022 (güncellendi: 16:40 17.01.2022)
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından 2 kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a döndü.
Kovid-19 aşısı olmadığı için Avustralya'dan sınır dışı edilen Sırp raket bugün Sırbistan'a dönüş yaptı.
Sırp raketin aşı konusundaki bu tutumu, hedeflediği 21. Grand Slam şampiyonluğunu engelledi.
Destekçileri, dünyaca ünlü tenisçiyi Belgrad Havaalanı'nda Sırbistan bayraklarıyla karşıladı.
© REUTERS / MARKO DJURICA
Tenisçiyi karşılamak için pankartlarla ve bayralarla havaalanında toplanan kalabalık, "Sen bizim şampiyonumuzsun" sloganları attı.
Tenisçiyi karşılamak için pankartlarla ve bayralarla havaalanında toplanan kalabalık, "Sen bizim şampiyonumuzsun" sloganları attı.
© REUTERS / MARKO DJURICA
İki kez sığınmacılarla birlikte bir otelde gözaltında tutulan ve daha sonra önce Dubai'ye, ardından Belgrad'a giden Djokovic'e Avustralya'daki taraftarları tarafından tören düzenlenmesine de izin verilmedi.
İki kez sığınmacılarla birlikte bir otelde gözaltında tutulan ve daha sonra önce Dubai'ye, ardından Belgrad'a giden Djokovic'e Avustralya'daki taraftarları tarafından tören düzenlenmesine de izin verilmedi.
© REUTERS / REUTERS TV
'Alek Drakoo' adıyla tanınan Sırp sosyal medya fenomeni, "Avustralya Açık, değerini yüzde 100 kaybetti. Şimdi kim kazanırsa kazansın, gerçekten sayılmaz. Çünkü Djokovic bir numara" dedi.
'Alek Drakoo' adıyla tanınan Sırp sosyal medya fenomeni, "Avustralya Açık, değerini yüzde 100 kaybetti. Şimdi kim kazanırsa kazansın, gerçekten sayılmaz. Çünkü Djokovic bir numara" dedi.
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
Hükümetin Djokovic konusundaki kararı Avustralya yasalarıa uyulduğunu gösterse de yetkililer, sorunu o gelmeden çözmedikleri için eleştirildiler.
Hükümetin Djokovic konusundaki kararı Avustralya yasalarıa uyulduğunu gösterse de yetkililer, sorunu o gelmeden çözmedikleri için eleştirildiler.