Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, ülkesi Sırbistan'a döndü

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Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından 2 kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a döndü.