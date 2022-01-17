https://tr.sputniknews.com/20220117/birlestirilen-gezi-davasinin-ucuncu-durusmasi-bugun-gorulecek-1052800558.html
Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
Osman Kavala’nın birleştirilen Gezi Çarşı davası kapsamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına bugün devam edilecek. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T09:49+0300
2022-01-17T09:49+0300
2022-01-17T09:49+0300
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çarşı davası
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tutukluluk
osman kavala
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2013’te Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve Türkiye geneline yayılan olaylarla ilgili dava, 8 yıl sonra torba dava halinde yeniden görüldü. Gezi’yi organize ettikleri iddia edilen aralarında tutuklu Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da bulunduğu 16 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasından sonra dava torba davaya dönüştü.Kavala’nın serbest kalmasını engellemek amacıyla; daha önce tahliye edildiği, Türkiye’nin AİHM’de mahkum edilmesine yol açan iddialar, Türk Ceza Kanunu’ndaki farklı maddelerden yeniden dava konusu yapıldı. Bu dava, Gezi davası ile birleştirildi. 6 yıl önce beraatle biten Çarşı davası da Yargıtay tarafından bozuldu ve bu dosya da Gezi davasına eklendi. Böylece, Gezi davası, her biri daha önce yargılama konusu yapılan, iddiaları defalarca tartışılan ayrı dosyaların birleştiği bir torba dava haline geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220116/osman-kavala-kala-kala-dis-guc-olarak-bir-ben-kaldim-1052785895.html
https://tr.sputniknews.com/20211203/avrupa-konseyinden-turkiyeye-kavala-icin-19-ocaka-dek-sure-1051404348.html
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avrupa, türkiye, çarşı davası, dava, tutukluluk, osman kavala, gezi
Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
Osman Kavala’nın birleştirilen Gezi Çarşı davası kapsamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına bugün devam edilecek.
2013’te Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve Türkiye geneline yayılan olaylarla ilgili dava, 8 yıl sonra torba dava halinde yeniden görüldü. Gezi’yi organize ettikleri iddia edilen aralarında tutuklu Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da bulunduğu 16 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasından sonra dava torba davaya dönüştü.
Kavala’nın serbest kalmasını engellemek amacıyla; daha önce tahliye edildiği, Türkiye’nin AİHM’de mahkum edilmesine yol açan iddialar, Türk Ceza Kanunu’ndaki farklı maddelerden yeniden dava konusu yapıldı. Bu dava, Gezi davası ile birleştirildi. 6 yıl önce beraatle biten Çarşı davası da Yargıtay tarafından bozuldu ve bu dosya da Gezi davasına eklendi. Böylece, Gezi davası, her biri daha önce yargılama konusu yapılan, iddiaları defalarca tartışılan ayrı dosyaların birleştiği bir torba dava haline geldi.