Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/birlestirilen-gezi-davasinin-ucuncu-durusmasi-bugun-gorulecek-1052800558.html
Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
Osman Kavala’nın birleştirilen Gezi Çarşı davası kapsamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına bugün devam edilecek. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T09:49+0300
2022-01-17T09:49+0300
türkiye
avrupa
türkiye
çarşı davası
dava
tutukluluk
osman kavala
gezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/67/1041446799_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_acdaaf8f8baaa498ba6bf57830e63ede.jpg
2013’te Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve Türkiye geneline yayılan olaylarla ilgili dava, 8 yıl sonra torba dava halinde yeniden görüldü. Gezi’yi organize ettikleri iddia edilen aralarında tutuklu Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da bulunduğu 16 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasından sonra dava torba davaya dönüştü.Kavala’nın serbest kalmasını engellemek amacıyla; daha önce tahliye edildiği, Türkiye’nin AİHM’de mahkum edilmesine yol açan iddialar, Türk Ceza Kanunu’ndaki farklı maddelerden yeniden dava konusu yapıldı. Bu dava, Gezi davası ile birleştirildi. 6 yıl önce beraatle biten Çarşı davası da Yargıtay tarafından bozuldu ve bu dosya da Gezi davasına eklendi. Böylece, Gezi davası, her biri daha önce yargılama konusu yapılan, iddiaları defalarca tartışılan ayrı dosyaların birleştiği bir torba dava haline geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220116/osman-kavala-kala-kala-dis-guc-olarak-bir-ben-kaldim-1052785895.html
https://tr.sputniknews.com/20211203/avrupa-konseyinden-turkiyeye-kavala-icin-19-ocaka-dek-sure-1051404348.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/67/1041446799_116:0:867:563_1920x0_80_0_0_8c94f57df86bca1faae8986a2e1a929b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, türkiye, çarşı davası, dava, tutukluluk, osman kavala, gezi

Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek

09:49 17.01.2022
© Fotoğraf : TwitterOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Osman Kavala’nın birleştirilen Gezi Çarşı davası kapsamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına bugün devam edilecek.
2013’te Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve Türkiye geneline yayılan olaylarla ilgili dava, 8 yıl sonra torba dava halinde yeniden görüldü. Gezi’yi organize ettikleri iddia edilen aralarında tutuklu Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da bulunduğu 16 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasından sonra dava torba davaya dönüştü.
Kavala’nın serbest kalmasını engellemek amacıyla; daha önce tahliye edildiği, Türkiye’nin AİHM’de mahkum edilmesine yol açan iddialar, Türk Ceza Kanunu’ndaki farklı maddelerden yeniden dava konusu yapıldı. Bu dava, Gezi davası ile birleştirildi. 6 yıl önce beraatle biten Çarşı davası da Yargıtay tarafından bozuldu ve bu dosya da Gezi davasına eklendi. Böylece, Gezi davası, her biri daha önce yargılama konusu yapılan, iddiaları defalarca tartışılan ayrı dosyaların birleştiği bir torba dava haline geldi.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
TÜRKİYE
Osman Kavala: Kala kala dış güç olarak bir ben kaldım
Dün, 15:06
Sanatçı Ateş Alpar, Osman Kavala projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
DÜNYA
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Kavala cevabı vermesi için 19 Ocak'a dek süre
3 Aralık 2021, 11:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:07Dükkanın önüne bırakılan köpeği önce sevdiler sonra çaldılar
11:04Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı
11:01Kuzey Kore'den 2022'nin 4. füze denemesi: Uluslararası toplumda 'ne mesaj vermek istiyor' sorusu
10:59Halkbank: İtiraz dilekçesi ABD Yargıtay Mahkemesi'ne yasal süre içerisinde verilecek
10:47Elazığ'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı
10:43Pandemi döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı
10:39Vebitcoin mağduruna 'yağma' davası
10:38Valizinden 14 kilo uyuşturucu çıktı: 'Haberim yok'
10:28Avustralya, Sputnik V aşısı yaptıranlara kapılarını açtı
10:16Sahneye çıkmayan Manuş Baba: Güvenlik önlemleri sağlanmadı
10:15Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü
09:59Kış Olimpiyatları'na hazırlanan Pekin'de ilk Omicron vakası
09:57Halk Ekmek Genel Müdürü Gedik: Günlük talep 1.9 milyonu aştı
09:49Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
09:44FBI, Teksas'ta sinagogda 4 kişiyi rehin alan saldırganın kimliğini açıkladı
09:36Memur ve emeklinin gözü TBMM'de: Ek zammı içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai sürüyor
09:28Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
09:28Mehmet Barlas: Türkiye'nin belalı coğrafyası AK Parti iktidarında bereketli bir coğrafyaya dönüştü
09:15Sınır dışı edilen Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek
08:55AVM'ler dövizli kiralamaya döndü