Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/cin-salgin-nedeniyle-kapattigi-kuzey-kore-demir-yolunu-yeniden-acti-1052813346.html
Çin, salgın nedeniyle kapattığı Kuzey Kore demir yolunu yeniden açtı
Çin, salgın nedeniyle kapattığı Kuzey Kore demir yolunu yeniden açtı
Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Kuzey Kore demir yolu hattını hizmete açtığını duyurdu. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T14:59+0300
2022-01-17T14:59+0300
dünya
çin
kuzey kore
ticaret
demiryolu
cao licien
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103034/42/1030344295_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_2d964889df842a1c8e28c2b797d602e3.jpg
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Çin'in Liaoning eyaletinin Dandong şehri ile Kuzey Kore'nin Pyongan eyaletinin merkezi Sinuiju şehrini Yalu Nehri üzerinden birbirine bağlayan demir yolunda yük treni seferlerinin yeniden başlayacağını belirtti.Yük treni seferleri ile iki ülke arasında ticaretin sürdürüleceğini ifade eden Cao, salgın kontrol tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.Halihazırda Birleşmiş Milletler yaptırımları altında ambargo ve dış ticaret kısıtlamalarına tabi olan Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.Füze denemesiJaponya, Kuzey Kore'nin bu sabah iki balistik füze denemesi yaptığını bildirmişti. Pyongyang yönetimi son fırlatılanlarla, yılın başından bu yana dördüncü füze denemesini yapmış oldu.Sözcü Cao, olayla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken taraflara 'Yarımada'da (Kore) barış ve istikrarın temini ve siyasi çözüm sürecinin işletilmesi için birlikte çalışma' çağrısı yaptı.Çin, Kuzey Kore'nin Rusya dışındaki tek müttefiki ve en önemli ekonomik yardım kaynağı olmayı sürdürüyor.
çin
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103034/42/1030344295_133:0:3500:2525_1920x0_80_0_0_6fc6059441e7a0082bf0a2da51b5aa13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, kuzey kore, ticaret, demiryolu, cao licien

Çin, salgın nedeniyle kapattığı Kuzey Kore demir yolunu yeniden açtı

14:59 17.01.2022
© REUTERS / Joseph CampbellÇin-Kuzey Kore
Çin-Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Joseph Campbell
Abone ol
Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Kuzey Kore demir yolu hattını hizmete açtığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Çin'in Liaoning eyaletinin Dandong şehri ile Kuzey Kore'nin Pyongan eyaletinin merkezi Sinuiju şehrini Yalu Nehri üzerinden birbirine bağlayan demir yolunda yük treni seferlerinin yeniden başlayacağını belirtti.
Yük treni seferleri ile iki ülke arasında ticaretin sürdürüleceğini ifade eden Cao, salgın kontrol tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.
Halihazırda Birleşmiş Milletler yaptırımları altında ambargo ve dış ticaret kısıtlamalarına tabi olan Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.

Füze denemesi

Japonya, Kuzey Kore'nin bu sabah iki balistik füze denemesi yaptığını bildirmişti. Pyongyang yönetimi son fırlatılanlarla, yılın başından bu yana dördüncü füze denemesini yapmış oldu.
Sözcü Cao, olayla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken taraflara 'Yarımada'da (Kore) barış ve istikrarın temini ve siyasi çözüm sürecinin işletilmesi için birlikte çalışma' çağrısı yaptı.
Çin, Kuzey Kore'nin Rusya dışındaki tek müttefiki ve en önemli ekonomik yardım kaynağı olmayı sürdürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:47Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Çocukları Dijital Tehlikelerden Koruma Rehberi' hazırladı
15:41Sezen Aksu'nun 'Hz. Adem ve Hz. Havva' ile ilgili şarkı sözleri gündem oldu
15:34Hurda otobüsü karavana çevirdiler: 'Yeni gelin karavanı'
15:30Lavrov: Batı'yla müzakereler başarısız olursa, ulusal güvenliğimizi sağlayacak güçteyiz
15:23TOF: Otobüs biletlerine yüzde 20-30 zam talep ediyoruz
15:21Yeni keşfedilen kurbağa türüne iklim aktivisti Greta Thunberg’in adı verildi
15:08Sakarya'da nişana katılan 91 kişi zehirlendi
15:02Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem
14:59Hazine'den BOTAŞ'a 40 milyar TL'lik borç
14:59Çin, salgın nedeniyle kapattığı Kuzey Kore demir yolunu yeniden açtı
14:51Cem Gürdeniz: Türkiye’nin NATO’dan çıkıp yeni bir yol belirlemesi gerek
14:48Peskov, Rusya'nın Küba ve Venezüella'ya füze konuşlandırma olasılığını dışlamadı
14:48Moskova Devlet Üniversitesi, Kovid-19 aşısı geliştirdi: Denemeler Savunma Bakanlığı’nda yapılacak
14:46Yangında dumandan etkilenen çocuklara oksijen maskesini veren itfaiyeci kalp krizi geçirdi
14:42Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında devletler kendi içine kapanırken, biz ayrım yapmadan yardıma koştuk
14:39Yavru kediyi aracın motorundan çıkarmak için kedi sesi dinlettiler
14:27Ali Babacan: Enflasyon zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor
14:26Çinli sağlık yetkilileri: Pekin'deki ilk Omicron vakasına virüs, postadan bulaşmış olabilir
14:25Sağlık-Sen: Hamile bir hemşire, hasta yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi
14:23MIT profesörü Tegmark: Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum