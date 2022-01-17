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Çin'de Pekin Olimpiyatları öncesi genel bilet satışı yapılmayacak
Çin'de Pekin Olimpiyatları öncesi genel bilet satışı yapılmayacak
Pekin Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, sporcuların sağlığını korumak için oyunlar öncesinde genel bilet satışı yapılmayacağını ve tribünlerde yalnızca... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T23:26+0300
2022-01-17T23:26+0300
spor
çin
pekin olimpiyatları
bilet satışı
kovid-19
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Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, Omicron varyantının da etkisiyle artış kaydederken 2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde bilet satışlarıyla ilgili yeni bir karar alındı.Olimpiyat Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, 4 Mart'ta başlayacak olan Paralimpik Oyunlar için genel bilet satışı yapılmayacağı ve tribünlerde yalnızca Çinlilerin bulunmasına izin verileceği belirtildi.İlgili kararın sporcuların sağlığını korumak için alındığı vurgulanan açıklamada, seyirciler için de sıkı kurallar getireleceği kaydedildi.Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen 'sıfır vaka' stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyetler açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 4-24 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Daha önce ABD ve Avustralya başta olmak üzere bir dizi ülke, 'insan hakları ihlallerini' gerekçe göstererek olimpiyatları boykot kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/danimarka-pekin-kis-olimpiyatlarina-resmi-temsilci-gondermeyecek-1052756477.html
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çin, pekin olimpiyatları, bilet satışı, kovid-19

Çin'de Pekin Olimpiyatları öncesi genel bilet satışı yapılmayacak

23:26 17.01.2022
© REUTERS / Thomas PeterPekin Olimpiyatları
Pekin Olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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Pekin Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, sporcuların sağlığını korumak için oyunlar öncesinde genel bilet satışı yapılmayacağını ve tribünlerde yalnızca Çinli spor severlere izin verileceğini duyurdu.
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, Omicron varyantının da etkisiyle artış kaydederken 2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde bilet satışlarıyla ilgili yeni bir karar alındı.
Olimpiyat Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, 4 Mart'ta başlayacak olan Paralimpik Oyunlar için genel bilet satışı yapılmayacağı ve tribünlerde yalnızca Çinlilerin bulunmasına izin verileceği belirtildi.
İlgili kararın sporcuların sağlığını korumak için alındığı vurgulanan açıklamada, seyirciler için de sıkı kurallar getireleceği kaydedildi.
Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen 'sıfır vaka' stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyetler açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 4-24 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Daha önce ABD ve Avustralya başta olmak üzere bir dizi ülke, 'insan hakları ihlallerini' gerekçe göstererek olimpiyatları boykot kararı almıştı.
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