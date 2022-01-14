https://tr.sputniknews.com/20220114/danimarka-pekin-kis-olimpiyatlarina-resmi-temsilci-gondermeyecek-1052756477.html
Danimarka, Pekin Kış Olimpiyatları'na resmi temsilci göndermeyecek
Danimarka, Pekin Kış Olimpiyatları'na resmi temsilci göndermeyecek
Danimarka hükümeti, Çin'deki 'insan hakları ihlallerini' gerekçe göstererek Pekin Kış Olimpiyatları'na herhangi bir resmi temsilci göndermeyeceğini duyurdu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T22:29+0300
2022-01-14T22:29+0300
2022-01-14T22:29+0300
dünya
çin
danimarka
insan hakları
pekin olimpiyatları
temsilci
jeppe kofod
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Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, ülke hükümetinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na resmi temsilci göndermeme yönünde karar aldığını açıkladı.AFP'ye demeç veren Kofod, "Hükümet Çin'deki Kış Olimpiyatları'na katılmamamıza karar verdi" ifadelerini kullandı.Bakan, "Danimarka olarak Çin'deki insan hakları durumundan oldukça endişeli olduğumuz bir sır değil" diye konuştu.Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Japonya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211224/japonya-pekin-kis-olimpiyatlarina-delegasyon-gondermeyecek--1052072661.html
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çin, danimarka, insan hakları, pekin olimpiyatları, temsilci, jeppe kofod
Danimarka, Pekin Kış Olimpiyatları'na resmi temsilci göndermeyecek
Danimarka hükümeti, Çin'deki 'insan hakları ihlallerini' gerekçe göstererek Pekin Kış Olimpiyatları'na herhangi bir resmi temsilci göndermeyeceğini duyurdu.
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, ülke hükümetinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na resmi temsilci göndermeme yönünde karar aldığını açıkladı.
AFP'ye demeç veren Kofod, "Hükümet Çin'deki Kış Olimpiyatları'na katılmamamıza karar verdi" ifadelerini kullandı.
Bakan, "Danimarka olarak Çin'deki insan hakları durumundan oldukça endişeli olduğumuz bir sır değil" diye konuştu.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Japonya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.