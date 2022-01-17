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https://tr.sputniknews.com/20220117/cumhurbaskani-erdogan-arnavut-halkinin-yaninda-olmayi-surdurecegiz-1052825232.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camii'nin açılışında söz aldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihsel... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T21:26+0300
2022-01-17T21:26+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
arnavutluk
tiran
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk ziyareti kapsamında, Ethem Bey Efendi Camii'nin resmi açılışına katıldı. Burada halka seslenen Erdoğan, iki ülkenin ortak bağlarına vurgu yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:*Bu sabah Türkiye tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 21 Eylül-26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. O depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.*22 konutun bugün tesliminden gerçekten milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk. Bu eserler meydana geldi. Az önce Arnavutluk Meclisi'nde sizlerin temsilcilerine hitap etme şansı buldum. Şimdi de Ethem Bey Camii'nin yeniden ibadete açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz.*Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak kültürel mirası olan Ethem Bey Camii ayrıca Tiran'ın mücevheridir. Evlad-ı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir zerresine el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, bugün o eski ihtişamına kavuşuyor.*Kalem işi renkli süslemesiyle Balkanlarda çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eser, mimarisi bakımından da Osmanlı sanatını bizlere sunan bir yapı. Gündüzlere Tiran'a ayrı bir güzellik katan camimiz, inşallah geceleri de dış cephe aydınlatmasıyla görenleri kendine meftun bırakacaktır.*Türkiye olarak kültürel mirasımıza ait olan eserleri ihya etmenin yanı sıra, Arnavutluk'un kalkınmasına destek vermeyi de önemli buluyoruz. Bu kapsamda TİKA marifetiyle, 1996'dan bu yana 546 projeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.*Fevkalade bir durum olmaması halinde, inşallah Ramazan'a kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlarda Türkiye ve Arnavutluk'un yakın, samimi ve etkin işbirliğiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyorum.
türkiye
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recep tayyip erdoğan, arnavutluk, tiran

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz

21:26 17.01.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camii'nin açılışında söz aldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihsel bağlara dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk ziyareti kapsamında, Ethem Bey Efendi Camii'nin resmi açılışına katıldı.

Burada halka seslenen Erdoğan, iki ülkenin ortak bağlarına vurgu yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:


*Bu sabah Türkiye tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 21 Eylül-26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. O depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

*22 konutun bugün tesliminden gerçekten milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk. Bu eserler meydana geldi. Az önce Arnavutluk Meclisi'nde sizlerin temsilcilerine hitap etme şansı buldum. Şimdi de Ethem Bey Camii'nin yeniden ibadete açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz.

*Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak kültürel mirası olan Ethem Bey Camii ayrıca Tiran'ın mücevheridir. Evlad-ı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir zerresine el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, bugün o eski ihtişamına kavuşuyor.
*Kalem işi renkli süslemesiyle Balkanlarda çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eser, mimarisi bakımından da Osmanlı sanatını bizlere sunan bir yapı. Gündüzlere Tiran'a ayrı bir güzellik katan camimiz, inşallah geceleri de dış cephe aydınlatmasıyla görenleri kendine meftun bırakacaktır.

*Türkiye olarak kültürel mirasımıza ait olan eserleri ihya etmenin yanı sıra, Arnavutluk'un kalkınmasına destek vermeyi de önemli buluyoruz. Bu kapsamda TİKA marifetiyle, 1996'dan bu yana 546 projeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.
*Fevkalade bir durum olmaması halinde, inşallah Ramazan'a kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlarda Türkiye ve Arnavutluk'un yakın, samimi ve etkin işbirliğiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyorum.
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