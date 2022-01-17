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Gürcistan pazarı Türkiye'den getirilecek ilaçlara açıldı
Gürcistan pazarı Türkiye'den getirilecek ilaçlara açıldı
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarının Türkiye'den getirilecek ilaçlara açılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladığını bildirdi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-17T11:13+0300
dünya
türkiye
gürcistan
irakli garibaşvili
ithalat
ilaç
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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada, geçen hafta ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini açıkladığını hatırlatarak "Hükümet kararnamesini bugün imzaladık, dolayısıyla artık Türkiye'den yüksek kaliteli GMP standartlarında ilaçlar ithal edilecek" dedi.Başbakan Garibaşvili, ilaç fiyatlarında Türkiye ile Gürcistan arasında ciddi fark bulunduğunu, özelikle en çok talep edilen ilaçların Türkiye'de çok daha ucuz olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/gurcistan-basbakani-turkiyeden-yuksek-kaliteli-ilaclar-ithal-edecegiz-1052575585.html
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türkiye, gürcistan, irakli garibaşvili, ithalat, ilaç

Gürcistan pazarı Türkiye'den getirilecek ilaçlara açıldı

11:13 17.01.2022
© AP Photo / Rick Bowmerİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Rick Bowmer
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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarının Türkiye'den getirilecek ilaçlara açılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladığını bildirdi.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada, geçen hafta ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini açıkladığını hatırlatarak "Hükümet kararnamesini bugün imzaladık, dolayısıyla artık Türkiye'den yüksek kaliteli GMP standartlarında ilaçlar ithal edilecek" dedi.
Başbakan Garibaşvili, ilaç fiyatlarında Türkiye ile Gürcistan arasında ciddi fark bulunduğunu, özelikle en çok talep edilen ilaçların Türkiye'de çok daha ucuz olduğunu söyledi.
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
EKONOMİ
Gürcistan Başbakanı: Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceğiz
10 Ocak, 13:22
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