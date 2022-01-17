https://tr.sputniknews.com/20220117/gurcistan-pazari-turkiyeden-getirilecek-ilaclara-acildi-1052803286.html

Gürcistan pazarı Türkiye'den getirilecek ilaçlara açıldı

Gürcistan pazarı Türkiye'den getirilecek ilaçlara açıldı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarının Türkiye'den getirilecek ilaçlara açılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladığını bildirdi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

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irakli garibaşvili

ithalat

ilaç

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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada, geçen hafta ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini açıkladığını hatırlatarak "Hükümet kararnamesini bugün imzaladık, dolayısıyla artık Türkiye'den yüksek kaliteli GMP standartlarında ilaçlar ithal edilecek" dedi.Başbakan Garibaşvili, ilaç fiyatlarında Türkiye ile Gürcistan arasında ciddi fark bulunduğunu, özelikle en çok talep edilen ilaçların Türkiye'de çok daha ucuz olduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220110/gurcistan-basbakani-turkiyeden-yuksek-kaliteli-ilaclar-ithal-edecegiz-1052575585.html

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türkiye, gürcistan, irakli garibaşvili, ithalat, ilaç