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https://tr.sputniknews.com/20220117/hindistanda-ilk-s-400-sistemleri-nisanda-mevzilendirilecek-1052820696.html
‘Hindistan’da ilk S-400 sistemleri nisanda mevzilendirilecek’
‘Hindistan’da ilk S-400 sistemleri nisanda mevzilendirilecek’
Hindistan medyası, Rusya’dan alınan S-400 Triumf hava savunma füze sistemlerinin ilk alayını mevzilendirme çalışmalarının nisan ayında tamamlanacağını... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T18:11+0300
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Hindustan Times, askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Hindistan hükümeti projeyle ilgili sessiz kalırken, konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan yetkililer, tüm beş sistemin de Çin tehdidiyle mücadele amacıyla ülkenin merkez bölgelerinde konuşlandırılacağını dile getiriyor. Beş adet S-400’ün beşinin de gelecek yıla kadar faaliyete geçirilmesi bekleniyor. İlk kıta nisanda hizmete girecek” diye yazdı.Republic World, geçtiğimiz haftalarda, Pencap Eyaleti’ndeki hava üssünde ilk sistemi mevzilendirme çalışmalarının büyük ihtimalle şubat ayında tamamlanacağını bildirmişti. Hindistan Savunma Bakanlığı, S-400 sistemlerinin Çin ve Pakistan ile sınır bölgeyi kapsayacak şekilde konuşlandırıldığını belirtmişti.Rusya ve Hindistan, S-400 sistemlerinin teslimatıyla ilgili kontratı Ekim 2018’de imzalamıştı. Beş alay S-400 sisteminin Hindistan’a maliyeti 5 milyar 430 milyon dolar olarak açıklanmıştı.
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rusya, hindistan, s-400, hindustan times, teslimat

‘Hindistan’da ilk S-400 sistemleri nisanda mevzilendirilecek’

18:11 17.01.2022
© SputnikS-500 Prometey hava savunma sistemi
S-500 Prometey hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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Hindistan medyası, Rusya’dan alınan S-400 Triumf hava savunma füze sistemlerinin ilk alayını mevzilendirme çalışmalarının nisan ayında tamamlanacağını belirtti.
Hindustan Times, askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Hindistan hükümeti projeyle ilgili sessiz kalırken, konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan yetkililer, tüm beş sistemin de Çin tehdidiyle mücadele amacıyla ülkenin merkez bölgelerinde konuşlandırılacağını dile getiriyor. Beş adet S-400’ün beşinin de gelecek yıla kadar faaliyete geçirilmesi bekleniyor. İlk kıta nisanda hizmete girecek” diye yazdı.
Republic World, geçtiğimiz haftalarda, Pencap Eyaleti’ndeki hava üssünde ilk sistemi mevzilendirme çalışmalarının büyük ihtimalle şubat ayında tamamlanacağını bildirmişti. Hindistan Savunma Bakanlığı, S-400 sistemlerinin Çin ve Pakistan ile sınır bölgeyi kapsayacak şekilde konuşlandırıldığını belirtmişti.
Rusya ve Hindistan, S-400 sistemlerinin teslimatıyla ilgili kontratı Ekim 2018’de imzalamıştı. Beş alay S-400 sisteminin Hindistan’a maliyeti 5 milyar 430 milyon dolar olarak açıklanmıştı.
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