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https://tr.sputniknews.com/20220117/kastamonu-ve-sinop-icin-yogun-kar-uyarisi-1052830135.html
Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı
Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nce Kastamonu ve Sinop için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Vatandaşların kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma, don, çığ ve... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T23:21+0300
2022-01-17T23:21+0300
türkiye
kastamonu
sinop
meteoroloji
kar
uyarı
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yarın sabahtan itibaren yoğun kar yağışı beklendiği, kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.Yoğun kar yağışının 19 Ocak Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmininde bulunulan açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma, don, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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kastamonu, sinop, meteoroloji, kar, uyarı

Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı

23:21 17.01.2022
© AAkar - yağış
kar - yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nce Kastamonu ve Sinop için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Vatandaşların kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma, don, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yarın sabahtan itibaren yoğun kar yağışı beklendiği, kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Yoğun kar yağışının 19 Ocak Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmininde bulunulan açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma, don, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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