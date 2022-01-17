https://tr.sputniknews.com/20220117/kastamonu-ve-sinop-icin-yogun-kar-uyarisi-1052830135.html

Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı

Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nce Kastamonu ve Sinop için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Vatandaşların kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma, don, çığ ve... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T23:21+0300

2022-01-17T23:21+0300

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türkiye

kastamonu

sinop

meteoroloji

kar

uyarı

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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yarın sabahtan itibaren yoğun kar yağışı beklendiği, kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.Yoğun kar yağışının 19 Ocak Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmininde bulunulan açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma, don, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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kastamonu, sinop, meteoroloji, kar, uyarı