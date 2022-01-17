https://tr.sputniknews.com/20220117/lavrov-batiyla-muzakereler-basarisiz-olursa-ulusal-guvenligimizi-saglayacak-gucteyiz-1052814391.html

Lavrov: Batı'yla müzakereler başarısız olursa, ulusal güvenliğimizi sağlayacak güçteyiz

Lavrov: Batı'yla müzakereler başarısız olursa, ulusal güvenliğimizi sağlayacak güçteyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'yla yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Rusya yönetiminin ulusal güvenliği emin şekilde... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T15:30+0300

2022-01-17T15:30+0300

2022-01-17T15:30+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

çin

hırvatistan

batı

ulusal güvenlik

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Moskova'da Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Lavrov, Batı'yla yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Rusya'nın Batı'yla tek başına mücadele etmeye hazır olup olmadığı ve Çin'le işbirliğini derinleştirmeyi gerekli görüp görmeyeceği sorusu karşısında "Sizleri bir kez daha temin etmek isterim ki, her halükarda Rusya yönetimi, hem güvenlik hem de Rusya vatandaşlarının haklarının korunması açısından ülkenin çıkarlarını emin şekilde koruyacak güçte" yanıtını verdi.Çin'in herhangi bir konjonktüre bağlı olmadığını ve Batılı ülkelerin ne düşündüklerinden bağımsız olarak gelişmeye devam ettiğini belirten Lavrov, Rusya-Çin işbirliğinin herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadığının altını çizdi.

rusya

çin

hırvatistan

batı

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rusya, sergey lavrov, çin, hırvatistan, batı, ulusal güvenlik