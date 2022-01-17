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EKONOMİ
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Merkezi yönetim bütçesi 2021'de 192.2 milyar lira açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi 2021'de 192.2 milyar lira açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi, aralık ayında 145.7 milyar TL açık verdi. Bütçe dengesi 2021 yılında 192.2 milyar TL açık verdi. 2021 yılında faiz dışı denge 11.39... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T11:18+0300
2022-01-17T11:28+0300
ekonomi
ekonomi
açık
merkezi yönetim
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 175 milyar 292 milyon TL, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 192 milyar 244 milyon TL açık verdi.2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 41 milyar 329 milyon TL faiz dışı açık, 2021 yılında 11 milyar 391 milyon TL oldu.Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 1 trilyon 599 milyar 642 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 180 milyar 852 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 418 milyar 790 milyon TL olarak gerçekleşti.Giderler geçen yıl yüzde 33 arttı2021 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.9 oranında artarak 1 trilyon 599 milyar 642 milyon TL'ye çıktı.Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.6 oranında artarak 1 trilyon 418 milyar 790 milyon TL olarak kayıtlara geçti.1.4 trilyon lira gelir2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 28 milyar 446 milyon TL iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 36.8 oranında artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon TL olarak gerçekleşti.2021 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 oranında artarak 1 trilyon 164 milyar 809 milyon TL oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220111/cari-acik-kasimda-14-milyar-256-milyon-dolar-oldu-1052607374.html
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ekonomi, açık, merkezi yönetim

Merkezi yönetim bütçesi 2021'de 192.2 milyar lira açık verdi

11:18 17.01.2022 (güncellendi: 11:28 17.01.2022)
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© DHA
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Merkezi yönetim bütçesi, aralık ayında 145.7 milyar TL açık verdi. Bütçe dengesi 2021 yılında 192.2 milyar TL açık verdi. 2021 yılında faiz dışı denge 11.39 milyar TL açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 175 milyar 292 milyon TL, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 192 milyar 244 milyon TL açık verdi.
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 41 milyar 329 milyon TL faiz dışı açık, 2021 yılında 11 milyar 391 milyon TL oldu.
Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 1 trilyon 599 milyar 642 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 180 milyar 852 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 418 milyar 790 milyon TL olarak gerçekleşti.

Giderler geçen yıl yüzde 33 arttı

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.9 oranında artarak 1 trilyon 599 milyar 642 milyon TL'ye çıktı.
Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.6 oranında artarak 1 trilyon 418 milyar 790 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

1.4 trilyon lira gelir

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 28 milyar 446 milyon TL iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 36.8 oranında artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon TL olarak gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 oranında artarak 1 trilyon 164 milyar 809 milyon TL oldu.
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