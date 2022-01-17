https://tr.sputniknews.com/20220117/moskova-devlet-universitesi-kovid-19-asisi-gelistirdi-denemeler-savunma-bakanliginda-yapilacak--1052812856.html

Moskova Devlet Üniversitesi, Kovid-19 aşısı geliştirdi: Denemeler Savunma Bakanlığı’nda yapılacak

Moskova Devlet Üniversitesi, Kovid-19 aşısı geliştirdi: Denemeler Savunma Bakanlığı’nda yapılacak

Moskova Devlet Üniversitesi’nde bitki virüslerine dayalı ve birden fazla patojene karşı etkisi olan rekombinanat koronavirüs aşısının klinik öncesi denemeleri... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T14:48+0300

2022-01-17T14:48+0300

2022-01-17T15:42+0300

rusya savunma bakanlığı

moskova devlet üniversitesi

koronavirüs aşısı

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Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) bitki virüslerini temel alarak, kendisinin patentlediği bir platform teknolojisi ile bir koronavirüs aşısı geliştirdi. Aşının klinik öncesi denemeleri Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı 48. Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada, “İnsandaki bir enfeksiyona karşı rekombinant aşı üretiminde bitki virüslerinin kullanılması, uluslararası bilim camiasındaki en modern ve en ümit vaat eden yöntemlerden biri, aynı zamanda Rusya’nın ön planda olduğu bir alan. Bu evrensel platform kullanılarak çok çeşitli enfeksiyon hastalıklarına karşı yeni aşılar geliştirilebilir” ifadelerine yer verildi. Aşı üzerindeki çalışmalar 2020 yazında MGU’nun Biyoloji Fakültesi’nde başlamıştı. Açıklamada ayrıca, “Şu anda (Sputnik V aşısının geliştiricisi) Gamaleya Araştırma Merkezi ile birlikte aşının Sars-CoV-2 virüsüne karşı ne kadar etkili olduğuna yönelik araştırmalar devam ediyor. R-Pharm şirketi çalışmaları finanse ediyor” ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220116/dso-rusya-sputnik-v-asisiyla-ilgili-tum-belgeleri-teslim-etti-1052784882.html

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rusya savunma bakanlığı, moskova devlet üniversitesi, koronavirüs aşısı