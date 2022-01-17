DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Netflix, en çok izlenen 15 diziyi açıkladı
11:40 17.01.2022 (güncellendi: 11:45 17.01.2022)
Netflix, dizi kategorisinde en çok izlenen yapımlarını listeledi. Platformun dizi kategorisinde en çok izlenen yapım 'Squid Game' oldu.
Dijital video akış platformu Netflix, şimdiye kadar en çok izlenen 12 yapımını açıkladı.
Duvar'ın aktardığına göre platform, listedeki yapımları ilk 28 gün içinde dünya genelinde toplam izlenme saatlerine göre sıraladı.
1. Squid Game (1. Sezon)
Güney Kore yapımı dizi, 1.65 milyar saat izlenme ile birinci sırada yer alıyor.
© DHACHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı
CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı
© DHA
2. Bridgerton (1. Sezon)
625.49 milyon saat izleme ile ikinci sırada yer alan Bridgerton, ikinci sezonuyla 25 Mart’ta izleyici karşısına dönecek.
3. La Casa de Papel (4. Sezon)
İspanyol yapımı dizinin dördüncü sezonu 619.01 milyon saat izlenmeye ulaştı.
© IMDBLa Casa De Papel
La Casa De Papel
© IMDB
4. Stranger Things (3. Sezon)
İlk iki sezonuyla Netflix'in popüler yapımlarından biri olan dizi, üçüncü sezonunda 582.1 milyon saat izlendi.
© Fotoğraf : NetflixStranger Things
Stranger Things
© Fotoğraf : Netflix
5. The Witcher (1. Sezon)
İkinci sezonu geçtiğimiz ay yayınlanan dizinin ilk sezonu, 541.01 milyon saat izlemeye ulaştı.
© Fotoğraf : NetflixThe Witcher
The Witcher
© Fotoğraf : Netflix
6. Ölmek İçin 13 Sebep (2. Sezon)
Dizinin ikinci sezonu, 496.12 milyon saatlik izlenme ile en çok izlenen 6. yapım oldu.
7. Ölmek İçin 13 Sebep (1. Sezon)
31 Mart 2017’de yayınlanan bölümüyle izleyici karşısına geçen dizinin ilk sezonu 475.57 milyon saat izlendi.
8. Maid
10 bölümden oluşan mini dizi, 469.09 milyon saatlik izlenmeyle en çok izlenen yapımlar arasına girdi.
9. You (3. Sezon)
Dizinin üçüncü sezonu, 467.83 milyon saatlik izlenme ile listede 9. sırada yer alıyor.
10. The Witcher (2. Sezon)
Dizinin ikinci sezonu 462,5 milyon saat izlenmeye ulaştı.
11. You (2. Sezon)
Dizi, 457,37 milyon saat izlenen ikinci sezonuyla listedeki yerini alıyor.
12. Stranger Things (2. Sezon)
Dizi, ikinci sezonuyla 427,44 milyon saat izlendi.
13. La Casa de Papel (3. Sezon)
İspanyol yapımı dizinin üçüncü sezonu 426 milyon saat izlenmeye ulaştı.
14. La Casa de Papel (5. Sezon)
Dizinin ikinci sezonu 395 milyon saat izlenmeye ulaştı.
15. Lupin (1. Sezon)
Dizi, 316, 83 milyon saat izlenen ilk sezonuyla listedeki yerini alıyor.
© Fotoğraf : NetflixLupin
Lupin
© Fotoğraf : Netflix