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https://tr.sputniknews.com/20220117/netflix-en-cok-izlenen-15-diziyi-acikladi-1052804300.html
Netflix, en çok izlenen 15 diziyi açıkladı
Netflix, en çok izlenen 15 diziyi açıkladı
Netflix, dizi kategorisinde en çok izlenen yapımlarını listeledi. Platformun dizi kategorisinde en çok izlenen yapım 'Squid Game' oldu. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T11:40+0300
2022-01-17T11:45+0300
dünya
netflix
dizi
izlenme rekoru
la casa de papel
izlenme rakamları
the witcher
lupin
squid game
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Dijital video akış platformu Netflix, şimdiye kadar en çok izlenen 12 yapımını açıkladı. Duvar'ın aktardığına göre platform, listedeki yapımları ilk 28 gün içinde dünya genelinde toplam izlenme saatlerine göre sıraladı.1. Squid Game (1. Sezon)Güney Kore yapımı dizi, 1.65 milyar saat izlenme ile birinci sırada yer alıyor.2. Bridgerton (1. Sezon)625.49 milyon saat izleme ile ikinci sırada yer alan Bridgerton, ikinci sezonuyla 25 Mart’ta izleyici karşısına dönecek.3. La Casa de Papel (4. Sezon)İspanyol yapımı dizinin dördüncü sezonu 619.01 milyon saat izlenmeye ulaştı.4. Stranger Things (3. Sezon)İlk iki sezonuyla Netflix'in popüler yapımlarından biri olan dizi, üçüncü sezonunda 582.1 milyon saat izlendi.5. The Witcher (1. Sezon)İkinci sezonu geçtiğimiz ay yayınlanan dizinin ilk sezonu, 541.01 milyon saat izlemeye ulaştı.6. Ölmek İçin 13 Sebep (2. Sezon)Dizinin ikinci sezonu, 496.12 milyon saatlik izlenme ile en çok izlenen 6. yapım oldu.7. Ölmek İçin 13 Sebep (1. Sezon)31 Mart 2017’de yayınlanan bölümüyle izleyici karşısına geçen dizinin ilk sezonu 475.57 milyon saat izlendi.8. Maid10 bölümden oluşan mini dizi, 469.09 milyon saatlik izlenmeyle en çok izlenen yapımlar arasına girdi.9. You (3. Sezon)Dizinin üçüncü sezonu, 467.83 milyon saatlik izlenme ile listede 9. sırada yer alıyor.10. The Witcher (2. Sezon)Dizinin ikinci sezonu 462,5 milyon saat izlenmeye ulaştı.11. You (2. Sezon)Dizi, 457,37 milyon saat izlenen ikinci sezonuyla listedeki yerini alıyor.12. Stranger Things (2. Sezon)Dizi, ikinci sezonuyla 427,44 milyon saat izlendi.13. La Casa de Papel (3. Sezon)İspanyol yapımı dizinin üçüncü sezonu 426 milyon saat izlenmeye ulaştı.14. La Casa de Papel (5. Sezon)Dizinin ikinci sezonu 395 milyon saat izlenmeye ulaştı.15. Lupin (1. Sezon)Dizi, 316, 83 milyon saat izlenen ilk sezonuyla listedeki yerini alıyor.
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netflix, dizi, izlenme rekoru, la casa de papel, izlenme rakamları, the witcher, lupin, squid game

Netflix, en çok izlenen 15 diziyi açıkladı

11:40 17.01.2022 (güncellendi: 11:45 17.01.2022)
© REUTERS / Dado RuvicNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Netflix, dizi kategorisinde en çok izlenen yapımlarını listeledi. Platformun dizi kategorisinde en çok izlenen yapım 'Squid Game' oldu.
Dijital video akış platformu Netflix, şimdiye kadar en çok izlenen 12 yapımını açıkladı.
Duvar'ın aktardığına göre platform, listedeki yapımları ilk 28 gün içinde dünya genelinde toplam izlenme saatlerine göre sıraladı.
1. Squid Game (1. Sezon)
Güney Kore yapımı dizi, 1.65 milyar saat izlenme ile birinci sırada yer alıyor.
© DHACHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı
CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı
© DHA
2. Bridgerton (1. Sezon)
625.49 milyon saat izleme ile ikinci sırada yer alan Bridgerton, ikinci sezonuyla 25 Mart’ta izleyici karşısına dönecek.
3. La Casa de Papel (4. Sezon)
İspanyol yapımı dizinin dördüncü sezonu 619.01 milyon saat izlenmeye ulaştı.
© IMDBLa Casa De Papel
La Casa De Papel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
La Casa De Papel
© IMDB
4. Stranger Things (3. Sezon)
İlk iki sezonuyla Netflix'in popüler yapımlarından biri olan dizi, üçüncü sezonunda 582.1 milyon saat izlendi.
© Fotoğraf : NetflixStranger Things
Stranger Things - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
Stranger Things
© Fotoğraf : Netflix
5. The Witcher (1. Sezon)
İkinci sezonu geçtiğimiz ay yayınlanan dizinin ilk sezonu, 541.01 milyon saat izlemeye ulaştı.
© Fotoğraf : NetflixThe Witcher
The Witcher - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
The Witcher
© Fotoğraf : Netflix
6. Ölmek İçin 13 Sebep (2. Sezon)
Dizinin ikinci sezonu, 496.12 milyon saatlik izlenme ile en çok izlenen 6. yapım oldu.
7. Ölmek İçin 13 Sebep (1. Sezon)
31 Mart 2017’de yayınlanan bölümüyle izleyici karşısına geçen dizinin ilk sezonu 475.57 milyon saat izlendi.
8. Maid
10 bölümden oluşan mini dizi, 469.09 milyon saatlik izlenmeyle en çok izlenen yapımlar arasına girdi.
© REUTERS / Dado RuvicNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
Netflix
© REUTERS / Dado Ruvic
9. You (3. Sezon)
Dizinin üçüncü sezonu, 467.83 milyon saatlik izlenme ile listede 9. sırada yer alıyor.
10. The Witcher (2. Sezon)
Dizinin ikinci sezonu 462,5 milyon saat izlenmeye ulaştı.
11. You (2. Sezon)
Dizi, 457,37 milyon saat izlenen ikinci sezonuyla listedeki yerini alıyor.
12. Stranger Things (2. Sezon)
Dizi, ikinci sezonuyla 427,44 milyon saat izlendi.
13. La Casa de Papel (3. Sezon)
İspanyol yapımı dizinin üçüncü sezonu 426 milyon saat izlenmeye ulaştı.
14. La Casa de Papel (5. Sezon)
Dizinin ikinci sezonu 395 milyon saat izlenmeye ulaştı.
15. Lupin (1. Sezon)
Dizi, 316, 83 milyon saat izlenen ilk sezonuyla listedeki yerini alıyor.
© Fotoğraf : NetflixLupin
Lupin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
Lupin
© Fotoğraf : Netflix
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