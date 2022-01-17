Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/osman-kavalanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1052816596.html
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Birleştirilen 52 sanıklı Gezi ve Çarşı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T16:29+0300
2022-01-17T17:15+0300
türkiye
osman kavala
avrupa
türkiye
mahkeme
dava
çarşı
gezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103076/31/1030763133_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3bf6fd1b0098f72ed296e7a8e9f34e77.jpg
Birleştirilmiş Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görüldü.4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına ve duruşmanın 21 Şubat 2022 günü görülmesine karar verildi. Karar oy çokluğuyla alındı.Koyuncu: Tahliye istiyoruzİstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ve avukatların beyanları alındı.Sanık Osman Kavala'nın avukatlarından İlkan Koyuncu, müvekkilinin tahliyesini isteyerek, "Kavala’nın arkasında şu var, bu var.' diyorlar. Düşman oluşturmaya çalışıyorlar. Tahliyesini istiyoruz" dedi.Mahkeme heyeti, Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olmasını ve yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.Üye hakimlerden biri, karara muhalefet şerhi koyarak Kavala’nın bir veya birkaç adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.Bazı sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkaran heyet, sanık Ali Hakan Altınay'ın Açık Toplum Vakfında hangi tarihlerde görev aldığı, imza yetkisinin ne zaman kalktığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevinin hangi tarihte sona erdiğine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmetti.Heyet, sanıklar Henri Jak Barkey, Can Dündar ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 8 firari sanık hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20220116/osman-kavala-kala-kala-dis-guc-olarak-bir-ben-kaldim-1052785895.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103076/31/1030763133_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7dc15a2435f3db94ff78d7c18537cbff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
osman kavala, avrupa, türkiye, mahkeme, dava, çarşı, gezi

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

16:29 17.01.2022 (güncellendi: 17:15 17.01.2022)
© AAOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
Abone ol
Birleştirilen 52 sanıklı Gezi ve Çarşı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Birleştirilmiş Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görüldü.
4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına ve duruşmanın 21 Şubat 2022 günü görülmesine karar verildi.
Karar oy çokluğuyla alındı.

Koyuncu: Tahliye istiyoruz

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ve avukatların beyanları alındı.
Sanık Osman Kavala'nın avukatlarından İlkan Koyuncu, müvekkilinin tahliyesini isteyerek, "Kavala’nın arkasında şu var, bu var.' diyorlar. Düşman oluşturmaya çalışıyorlar. Tahliyesini istiyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti, Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olmasını ve yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Üye hakimlerden biri, karara muhalefet şerhi koyarak Kavala’nın bir veya birkaç adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Bazı sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkaran heyet, sanık Ali Hakan Altınay'ın Açık Toplum Vakfında hangi tarihlerde görev aldığı, imza yetkisinin ne zaman kalktığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevinin hangi tarihte sona erdiğine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmetti.
Heyet, sanıklar Henri Jak Barkey, Can Dündar ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 8 firari sanık hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
TÜRKİYE
Osman Kavala: Kala kala dış güç olarak bir ben kaldım
Dün, 15:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:10İttifaklarda trafik hız kazandı, üçüncü ittifak için ilk toplantı yapılacak
17:04Rus uzmandan küresel ısınma uyarısı: Felaket boyutunda doğal değişiklikler olabilir
16:52Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
16:51Arama sonuçlarında yasaklı içerik nedeniyle Rusya'dan Google’a para cezası
16:48Araştırma: Kovid-19'a yakalanan gebelerin riskli doğum ihtimali daha yüksek olabilir
16:38Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir
16:32Fitch'ten Türkiye'ye 'heterodoks politika' uyarısı
16:32Kazakistan’da Nazarbayev’in yeğeni, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden alındı
16:29Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
16:25Hasta yakınları hemşireye saldırdı: 'Damar yolu açtığı çocuğu ağlattı'
16:25Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, ülkesi Sırbistan'a döndü
16:23Yozgat'ta öğretmenlerden 'eşekli kütüphane': 'Geldiğimizi davul çalarak haber veriyoruz'
16:08Çin lideri Şi: Büyük güçler arasındaki çatışmaların sonucu felaket olur
15:54Lukaşenko: Belarus sınırlarına 30 bini aşkın yabancı asker konuşlandırıldı
15:47Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Çocukları Dijital Tehlikelerden Koruma Rehberi' hazırladı
15:41Sezen Aksu'nun 'Hz. Adem ve Hz. Havva' ile ilgili şarkı sözleri gündem oldu
15:34Hurda otobüsü karavana çevirdiler: 'Yeni gelin karavanı'
15:30Lavrov: Batı'yla müzakereler başarısız olursa, ulusal güvenliğimizi sağlayacak güçteyiz
15:23TOF: Otobüs biletlerine yüzde 20-30 zam talep ediyoruz
15:21Yeni keşfedilen kurbağa türüne iklim aktivisti Greta Thunberg’in adı verildi