https://tr.sputniknews.com/20220117/osman-kavalanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1052816596.html
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Birleştirilen 52 sanıklı Gezi ve Çarşı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T16:29+0300
2022-01-17T16:29+0300
2022-01-17T17:15+0300
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osman kavala
avrupa
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mahkeme
dava
çarşı
gezi
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Birleştirilmiş Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görüldü.4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına ve duruşmanın 21 Şubat 2022 günü görülmesine karar verildi. Karar oy çokluğuyla alındı.Koyuncu: Tahliye istiyoruzİstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ve avukatların beyanları alındı.Sanık Osman Kavala'nın avukatlarından İlkan Koyuncu, müvekkilinin tahliyesini isteyerek, "Kavala’nın arkasında şu var, bu var.' diyorlar. Düşman oluşturmaya çalışıyorlar. Tahliyesini istiyoruz" dedi.Mahkeme heyeti, Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olmasını ve yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.Üye hakimlerden biri, karara muhalefet şerhi koyarak Kavala’nın bir veya birkaç adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.Bazı sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkaran heyet, sanık Ali Hakan Altınay'ın Açık Toplum Vakfında hangi tarihlerde görev aldığı, imza yetkisinin ne zaman kalktığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevinin hangi tarihte sona erdiğine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmetti.Heyet, sanıklar Henri Jak Barkey, Can Dündar ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 8 firari sanık hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.
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osman kavala, avrupa, türkiye, mahkeme, dava, çarşı, gezi
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
16:29 17.01.2022 (güncellendi: 17:15 17.01.2022)
Birleştirilen 52 sanıklı Gezi ve Çarşı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Birleştirilmiş Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görüldü.
4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına ve duruşmanın 21 Şubat 2022 günü görülmesine karar verildi.
Karar oy çokluğuyla alındı.
Koyuncu: Tahliye istiyoruz
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ve avukatların beyanları alındı.
Sanık Osman Kavala'nın avukatlarından İlkan Koyuncu, müvekkilinin tahliyesini isteyerek, "Kavala’nın arkasında şu var, bu var.' diyorlar. Düşman oluşturmaya çalışıyorlar. Tahliyesini istiyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti, Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olmasını ve yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Üye hakimlerden biri, karara muhalefet şerhi koyarak Kavala’nın bir veya birkaç adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Bazı sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkaran heyet, sanık Ali Hakan Altınay'ın Açık Toplum Vakfında hangi tarihlerde görev aldığı, imza yetkisinin ne zaman kalktığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevinin hangi tarihte sona erdiğine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmetti.
Heyet, sanıklar Henri Jak Barkey, Can Dündar ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 8 firari sanık hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.