https://tr.sputniknews.com/20220117/saglik-bakani-koca-haftalik-koronavirus-vaka-haritasini-paylasti-1052806985.html
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede yine Eskişehir var
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede yine Eskişehir var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T12:24+0300
2022-01-17T12:24+0300
2022-01-17T12:34+0300
koronavirüs
ölü sayısı
vaka sayısı
koronavirüs
istanbul
eskişehir
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İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.
istanbul
eskişehir
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koronavirüs, ölü sayısı, vaka sayısı, istanbul, eskişehir
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede yine Eskişehir var
12:24 17.01.2022 (güncellendi: 12:34 17.01.2022)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.
İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.
Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.
1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:
Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.