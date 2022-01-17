https://tr.sputniknews.com/20220117/saglik-bakani-koca-haftalik-koronavirus-vaka-haritasini-paylasti-1052806985.html

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede yine Eskişehir var

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede yine Eskişehir var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T12:24+0300

2022-01-17T12:24+0300

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koronavirüs

ölü sayısı

vaka sayısı

koronavirüs

istanbul

eskişehir

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İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.

istanbul

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koronavirüs, ölü sayısı, vaka sayısı, istanbul, eskişehir