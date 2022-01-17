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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede yine Eskişehir var
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede yine Eskişehir var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-17T12:34+0300
koronavirüs
ölü sayısı
vaka sayısı
koronavirüs
istanbul
eskişehir
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İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.
istanbul
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koronavirüs, ölü sayısı, vaka sayısı, istanbul, eskişehir

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede yine Eskişehir var

12:24 17.01.2022 (güncellendi: 12:34 17.01.2022)
© AFP 2021 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
İstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.
İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.
Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.
1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:
Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.
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