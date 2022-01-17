https://tr.sputniknews.com/20220117/samsunda-alkolu-fazla-kaciran-adam-yurume-zorlugu-cekince-bisiklet-caldi-1052824734.html

Samsun'da alkolü fazla kaçıran adam, yürüme zorluğu çekince bisiklet çaldı

Samsun'da alkolü fazla kaçıran adam, yürüme zorluğu çekince bisiklet çaldı

Samsun'da alkollü bir kişi gideceği yere yürüme zorluğu çekince bir pasajdan bisiklet çaldı. Şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T20:41+0300

2022-01-17T20:41+0300

2022-01-17T20:41+0300

türkiye

bisiklet

sarhoş

alkollü içki

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen E.A.(39) gideceği yere alkolün etkisiyle yürüyemeyince iş yerinin içinde bulunan bisikleti çaldı. Şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A. bisikleti hırsızlık amacıyla değil, alkolün etkisiyle yürüyemediği için binmek amacıyla aldığını iddia etti. Polisteki sorgulanması tamamlanan E.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. E.A.'nın pandemi dolayısıyla cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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bisiklet, sarhoş, alkollü içki