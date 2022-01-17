https://tr.sputniknews.com/20220117/sogugu-gerekce-gosteren-manus-baba-sahneye-cikmadi-bu-yaptigini-kendisine-yakistiramadik-1052795882.html

Soğuğu gerekçe gösteren Manuş Baba sahneye çıkmadı: 'Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık'

Soğuğu gerekçe gösteren Manuş Baba sahneye çıkmadı: 'Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık'

Sivas'ta konser vermesi beklenen Manuş Baba havanın çok soğuk olması nedeniyle sahneye çıkmadı. Konser için bekleyen kalabalık tepki gösterdi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

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manuş baba

yaşam

iptal

konser

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Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi haftasonunda çok sayıda kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde bir de konser etkinliği düzenlendi.Sanatçı Manuş Baba’nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu. Ancak 14.00’te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sanatçının soğuk nedeniyle sahneye çıkmadığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren hayranları, “Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık” dediler.

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manuş baba, iptal, konser