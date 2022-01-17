https://tr.sputniknews.com/20220117/turizm-gazetesi-genel-yayin-yonetmeni-kofteoglu-turkiye-turizmde-rusya-oldugu-zaman-rekor-kiriyor-1052826198.html

Turizm Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Köfteoğlu: Türkiye, turizmde Rusya olduğu zaman rekor kırıyor

Turizm Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Köfteoğlu: Türkiye, turizmde Rusya olduğu zaman rekor kırıyor

Radyo Sputnik’te Turizm Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fehmi Köfteoğlu, Türkiye’nin turizm performansı için “Rusya olduğu zaman rekorlar kırıyorsunuz” derken... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T21:33+0300

2022-01-17T21:33+0300

2022-01-17T21:34+0300

görüş

avrupa

rusya

türkiye

turizm

fehmi köfteoğlu

nazmi koçak

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Turizm Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fehmi Köfteoğlu ve Anadolu Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Koçak turizm sektöründe yaşanan gelişmeleri ve izlenilmesi gereken yolları Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında değerlendirdi.Küresel salgının turizm boyutunun altını çizen Turizm Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fehmi Köfteoğlu, seyahat endüstrisinin olumsuz etkilendiğini, ancak buna rağmen Türkiye’nin dünyada durumu iyi olan üç ülkeden biri olduğunu vurguladı.‘Türkiye’nin turizmde kişi başına geliri 850 dolar’Köfteoğlu, “Türkiye ziyaretçi sayısı itibariyle İspanya’nın bu yıl önüne geçti. Tarihi bir olayı gerçekleştiriyorsunuz, ama İspanya’nın turizm geliri Türkiye’nin yüzde 45 ilerisinde. Demek ki ziyaretçi sayısında elde edilen başarıyı şimdi turizm gelirine yansıtmak gerekecek. Eğer o ziyaretçi sayısı ile orantılı gelir elde edemezsek bu tersine döner. Yıpranmanın karşılığını alamayız. Son yıllardaki performansına rağmen Türkiye’nin turizmde kişi başına geliri 850 dolar. Bu başarıyı bir üst basamağa taşımak için dayanak görmek gerekir. İlk olarak, ürün geliştireceğiz. Ziyaretçinin daha çok harcamasını sağlayacak alan açacağız. Bizim bu anlamda bir çok ulusa ilginç gelecek yerlerimiz var. Fakat bunları o insanlara tanıtacak çalışmalarımız yok” ifadelerini kullandı.‘Türkiye’nin turizmde dünyanın en iyi 3 ülkesinden biri olması Rusya’dan gelenler sayesinde oldu’2022 yılı için “Turizmde ne yapılmalı?” sorusuna yanıt arayan Köfteoğlu, bir önceki dönem turizmde elde edilen başarı için Rusya’yı işaret etti. Köfteoğlu, “Turizmde 2021 yılında Akdeniz’de lider olan Türkiye’nin, dünyanın en iyi 3 ülkesinden biri olması Rusya’dan gelenler sayesinde oldu. Bu gerçeklerden yola çıkarak 2022 yılında Rusya gerçeğini de dikkate almalıyız. Ama tek başına Rusya değil, Avrupa olmadan Rusya olmaz. Rusya o kadar önemli. Rusya olmadığı zaman tarihin en büyük krizini yaşıyorsunuz, Rusya olduğu zaman rekorlar kırıyorsunuz. 2022 yılında da Rusya’daki bu başarıyı taşıyabilmeniz için tek başına Rusya’nın yetmediğini göreceksiniz. Türkiye’nin birinci pazarı Rusya’dır ama ikinci sıradaki Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri de olmadan olmaz. Biz bu ikinci ayağı da güçlendirmek zorundayız” sözlerini dile getirdi.Prof. Dr. Koçak: Abdülhamit dönemi turizm açısından incelenmesi gereken bir dönemAnadolu Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Koçak ise Türkiye’nin 200 yıllık turizm tarihini ansiklopediye çevirdi. Bu eserin iki ay içinde baskıda olacağını belirten Koçak, turizm ile ilişkili olan her konunun ansiklopedide yer aldığını söyledi.5 yıldır bir çalışmayla ansiklopedinin hazırlandığını söyleyen Koçak, Radyo Sputnik programcısı Meliha Okur’un “Osmanlıda turizmde dikkatinizi en çok ne çekti?” sorusuna, “Abdülhamit dönemi turizm açısından incelenmesi gereken bir dönem. Çünkü Osmanlı devleti Abdülhamit göreve geldikten sonra dünyadaki bütün fuarlara katılmış. Chicago fuarında İngilizce günlük fuar gazetesi çıkarmışlar. Onun dışında Abdülhamit ülke içinde Halep, Antep ve Kayseri gibi ulusal sanayi fuarları düzenlemiş” yanıtını verdi.

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avrupa, rusya, türkiye, turizm, fehmi köfteoğlu, nazmi koçak