17 ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 il ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi. 18.01.2022

Türkiye'de 16 il ve bazı ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.SivasSivas’ta akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas Valiliği kazaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların önceden önlenmesi için Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu.BoluBolu'da, kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.Bolu Valiliği, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.MalatyaMalatya merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.ElazığMeteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da etkili oldu. Kent genelinde başlayan kar yağışıyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların açık kalması için çalışma yaptı.Valilik ise kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.KütahyaKütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan, ulaşımı da aksatan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.Domaniç'te aralıkla süren kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimi geçtiği Domaniç-İnegöl dağ yolunda tipi nedeniyle görüş uzaklığı, zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Buzlama nedeniyle sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Karayolları ekipleri de yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Domaniç Kaymakamlığı, kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime yarın için ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kaymakamlık, köylere ulaşımın kapanmaması için iş makineleriyle kar küreme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, buzlanma ihtimaline karşı sürücülerin, zincirsiz araçlarıyla yola çıkmamaları gerektiğini vurguladı.BingölBingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi.Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.BurdurBurdur'da yarın için beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklerden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda eğitim 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süre ile yüz yüze yapılmayacak.Rehabilitasyon merkezleri ile yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda da yüz yüze eğitimlere bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.Öte yandan alınan karar kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde görevli tüm engelli, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.AdıyamanAdıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.BilecikBilecik'te, kar nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın tarihlerinde okulların tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.Öte yandan, Bilecik merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor.KonyaKonya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak.Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.UşakUşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde aşırı soğuk hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle daha ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."NiğdeNiğde'de yarın okullar, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.AksarayAksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.KaramanKaraman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde yarın eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.TunceliTunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.Açıklamada, "Kent merkezi başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.KilisKilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 19 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.BayburtBayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

