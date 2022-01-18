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https://tr.sputniknews.com/20220118/ac-kalan-tilkiyi-jandarma-besledi-1052832831.html
Aç kalan tilkiyi jandarma besledi
Aç kalan tilkiyi jandarma besledi
Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiyi jandarma ekipleri elleriyle besledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T00:55+0300
2022-01-18T00:55+0300
2022-01-18T00:55+0300
türkiye
van
başkale
tilki
jandarma
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Van'ın Başkale ilçesinde eksi 22 derece soğuğa rağmen görev yapan jandarma personelleri hayvanları da unutmuyor.Bebleşin Jandarma Trafik Kontrol Noktasında görevli ekipler, yolda bir tilkinin kendilerine doğru geldiğini fark etti.Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan ve uzun süre aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.
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van, başkale, tilki, jandarma
Aç kalan tilkiyi jandarma besledi
Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiyi jandarma ekipleri elleriyle besledi.
Van'ın Başkale ilçesinde eksi 22 derece soğuğa rağmen görev yapan jandarma personelleri hayvanları da unutmuyor.
Bebleşin Jandarma Trafik Kontrol Noktasında görevli ekipler, yolda bir tilkinin kendilerine doğru geldiğini fark etti.
Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan ve uzun süre aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.