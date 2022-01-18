https://tr.sputniknews.com/20220118/ac-kalan-tilkiyi-jandarma-besledi-1052832831.html

Aç kalan tilkiyi jandarma besledi

Aç kalan tilkiyi jandarma besledi

Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiyi jandarma ekipleri elleriyle besledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

van

başkale

tilki

jandarma

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Van'ın Başkale ilçesinde eksi 22 derece soğuğa rağmen görev yapan jandarma personelleri hayvanları da unutmuyor.Bebleşin Jandarma Trafik Kontrol Noktasında görevli ekipler, yolda bir tilkinin kendilerine doğru geldiğini fark etti.Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan ve uzun süre aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.

türkiye

van

başkale

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van, başkale, tilki, jandarma