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https://tr.sputniknews.com/20220118/caglayanda-adliye-onunde-polise-bicakli-saldiri--1052842632.html
Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı
Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T11:32+0300
2022-01-18T11:32+0300
2022-01-18T11:32+0300
türkiye
istanbul
saldırı
polis
çağlayan adliyesi
bıçaklama
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İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde polise bıçaklı saldırı düzenlendi.Sabah 10.45 sıralarında gerçekleşen olayda, polise bıçakla saldıran kişi bacağından vuruldu. Olay yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/19-yasindaki-suriyeli-genc-uykusunda-bicaklanarak-olduruldu-1052629489.html
türkiye
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istanbul, saldırı, polis, çağlayan adliyesi, bıçaklama
Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu.
İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde polise bıçaklı saldırı düzenlendi.
Sabah 10.45 sıralarında gerçekleşen olayda, polise bıçakla saldıran kişi bacağından vuruldu.
Olay yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.