Ebru Polat: Bahçeli, beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istedi, Erol Köse şahit

"Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse'ye getiren de Sayın Başkanımızdır. 'Bak bu kızımız sanatçı olmak istiyor, yardımcı ol' diye getiren... Erol Köse bilir, şahittir buna."