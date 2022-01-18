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Ebru Polat: Bahçeli, beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istedi, Erol Köse şahit
Ebru Polat: Bahçeli, beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istedi, Erol Köse şahit
Şarkıcı Ebru Polat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini iddia etti... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T19:13+0300
2022-01-18T19:20+0300
türkiye
mhp
devlet bahçeli
milletvekili
flash tv
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Pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, moderatörlüğünü 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı, Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programının konuğu oldu.Polat, canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini öne sürdü.'O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim'Polat, yayında şunları söyledi:
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mhp, devlet bahçeli, milletvekili, flash tv, ebru polat

Ebru Polat: Bahçeli, beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istedi, Erol Köse şahit

19:13 18.01.2022 (güncellendi: 19:20 18.01.2022)
© Twitter Ebru Polat
 Ebru Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Twitter
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Şarkıcı Ebru Polat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini iddia etti. Polat, "Hatta beni Erol Köse'ye götüren de Sayın Başkanımızdır" ifadelerini kullandı.
Pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, moderatörlüğünü 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı, Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programının konuğu oldu.
Polat, canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini öne sürdü.

'O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim'

Polat, yayında şunları söyledi:
"Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse'ye getiren de Sayın Başkanımızdır. 'Bak bu kızımız sanatçı olmak istiyor, yardımcı ol' diye getiren... Erol Köse bilir, şahittir buna."
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