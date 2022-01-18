https://tr.sputniknews.com/20220118/ema-4-doz-yalnizca-bagisikligi-baskilananlar-icin-degerlendirilebilir-1052868622.html

EMA: 4. doz yalnızca bağışıklığı baskılananlar için değerlendirilebilir

EMA: 4. doz yalnızca bağışıklığı baskılananlar için değerlendirilebilir

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4. doz aşıların bağışıklığı baskılanan hastalar... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T22:53+0300

2022-01-18T22:53+0300

2022-01-18T22:53+0300

koronavirüs

hasta

ema

avrupa ilaç ajansı

bağışıklık

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4. doz aşıların uygulanmasına ilişkin açıklama yaptı.EMA'nın Aşılama Stratejisi Sorumlusu Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, EMA dahil olmak üzere farklı bölgelerdeki ilaç düzenleyicilerinin, "zaman içinde kısa aralıklarla çoklu takviye dozlarının uygulanmasının uzun vadeli sürdürülebilir bir çözüm olmayacağı konusunda hemfikir olduklarını" söyledi.Cavaleri, gelecekte tekrar aşı yapılması gerekirse, havaların soğumasıyla grip için yapılan aşılar gibi takviyelerin sunulabileceğini vurguladı.Dördüncü dozların, kemoterapi gibi bağışıklığı baskılayan tedavi alan hastalar için değerlendirilmesinin mantıklı olacağını belirten Cavaleri, genel popülasyon için değerlendirilmesi için ise herhangi bir veri bulunmadığını ifade etti.Gebeler ve bebekleri üzerinde olumsuz etkisi yokCavaleri, mRNA teknolojisini kullanan Pfizer-Biontech ve Moderna gibi firmaların aşılarının gebeler ve bebekleri üzerinde komplikasyona sebep olmadığını belirtti.65 bin gebe üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, bu aşıların yararlarının, muhtemel risklerinden fazla olduğuna karar verildiğini aktaran Cavaleri, aşıların herkes için olduğu gibi gebeler için de hastaneye yatış ve ölüm oranlarını azalttığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220118/israilde-omicron-arastirmasi-4-kovid-asisi-yeterince-iyi-degil-1052840894.html

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hasta, ema, avrupa ilaç ajansı, bağışıklık