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https://tr.sputniknews.com/20220118/endonezya-parlamentosundan-baskentin-tasinmasina-onay-yeni-adi-da-belli-oldu-1052843540.html
Endonezya Parlamentosu'ndan başkentin taşınmasına onay: Yeni adı da belli oldu
Endonezya Parlamentosu'ndan başkentin taşınmasına onay: Yeni adı da belli oldu
Endonezya'da parlamento, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Borneo'ya taşınmasını onayladı. Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni başkentin adının 'Nusantara' olmasına... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T12:17+0300
2022-01-18T12:34+0300
dünya
endonezya
cakarta
şehir
isim değişikliği
açıklama
başkent
devlet başkanı
isim
ülke
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Endonezya Planlama Bakanı Suharso Monoarfa, bugün yaptığı açıklamada, parlamentonun ülkenin başkentinin Cakarta'dan Borneo adasındaki ormanlık bir Kalimantan bölgesine taşınmasını öngören yasa tasarısını onayladığını duyurdu.Bakan Monoarfa, yeni merkezin Devlet Başkanı Widodo tarafından seçildiğini ve adının 'Nusantara' olacağını belirtti. Nusantara, Cava dilinde 'takımadalar' anlamına geliyor.Devlet Başkanı Joko Widodo'nun 33 milyar dolarlık iddialı 'mega projesi' için yasal bir çerçeve sağlayan yeni yasa, başkentin gelişiminin nasıl finanse edileceğini ve yönetileceğini de içeriyor.Bakan Suharso Monoarfa, tasarının kabulünden sonra meclise verdiği demeçte, "Yeni başkentin merkezi bir işlevi var. Bu kent, ulusun kimliğinin yanı sıra yeni bir ekonomik ağırlık merkezinin de simgesi" dedi.Yeni başkent için yaklaşık 33 milyar dolar harcama öngörülürken, taşınma işleminin de 2024 yılında başlaması planlanıyor.Cakarta, 10 milyonluk nüfusuyla 'sel ve hava kirliliğinden muzdarip' bir şehir olarak biliniyor. Endonezya'da başkentin Cakarta'dan başka bir yere taşınması fikri daha önce birçok hükümet tarafından dile getirilse de hiçbiri bu kadar ileri gidememişti. Widodo, planı ilk olarak 2019'da açıklamış ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.Hükümet, yeni başkentin ilaç, sağlık ve teknoloji sektörlerini destekleyecek ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik edecek düşük karbonlu bir 'süper merkez' olmasını planlıyor. Ancak eleştirmenler, yasanın sınırlı kamu istişare ve çevresel düşünce ile aceleye getirildiğini söylüyor.
https://tr.sputniknews.com/20190826/endonezyada-baskent-cakartanin-tasinacagi-yer-belli-oldu-1040002155.html
https://tr.sputniknews.com/20190429/cakarta-batiyor-endonezya-baskenti-tasinacak-1038896478.html
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endonezya, cakarta, şehir, isim değişikliği, açıklama, başkent, devlet başkanı, isim, ülke, nusantara

Endonezya Parlamentosu'ndan başkentin taşınmasına onay: Yeni adı da belli oldu

12:17 18.01.2022 (güncellendi: 12:34 18.01.2022)
© REUTERSEndonezya'nın başkenti resmen değişti: Yeni başkentin adını devlet başkanı açıkladı
Endonezya'nın başkenti resmen değişti: Yeni başkentin adını devlet başkanı açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS
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Endonezya'da parlamento, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Borneo'ya taşınmasını onayladı. Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni başkentin adının 'Nusantara' olmasına karar verdi.
Endonezya Planlama Bakanı Suharso Monoarfa, bugün yaptığı açıklamada, parlamentonun ülkenin başkentinin Cakarta'dan Borneo adasındaki ormanlık bir Kalimantan bölgesine taşınmasını öngören yasa tasarısını onayladığını duyurdu.
Bakan Monoarfa, yeni merkezin Devlet Başkanı Widodo tarafından seçildiğini ve adının 'Nusantara' olacağını belirtti. Nusantara, Cava dilinde 'takımadalar' anlamına geliyor.
Devlet Başkanı Joko Widodo'nun 33 milyar dolarlık iddialı 'mega projesi' için yasal bir çerçeve sağlayan yeni yasa, başkentin gelişiminin nasıl finanse edileceğini ve yönetileceğini de içeriyor.
Bakan Suharso Monoarfa, tasarının kabulünden sonra meclise verdiği demeçte, "Yeni başkentin merkezi bir işlevi var. Bu kent, ulusun kimliğinin yanı sıra yeni bir ekonomik ağırlık merkezinin de simgesi" dedi.
Yeni başkent için yaklaşık 33 milyar dolar harcama öngörülürken, taşınma işleminin de 2024 yılında başlaması planlanıyor.
Endonezya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2019
DÜNYA
Endonezya'da başkent Cakarta'nın taşınacağı yer belli oldu
26 Ağustos 2019, 12:33
Cakarta, 10 milyonluk nüfusuyla 'sel ve hava kirliliğinden muzdarip' bir şehir olarak biliniyor. Endonezya'da başkentin Cakarta'dan başka bir yere taşınması fikri daha önce birçok hükümet tarafından dile getirilse de hiçbiri bu kadar ileri gidememişti.
Widodo, planı ilk olarak 2019'da açıklamış ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.
Hükümet, yeni başkentin ilaç, sağlık ve teknoloji sektörlerini destekleyecek ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik edecek düşük karbonlu bir 'süper merkez' olmasını planlıyor.
Ancak eleştirmenler, yasanın sınırlı kamu istişare ve çevresel düşünce ile aceleye getirildiğini söylüyor.
Endonezya başkenti Cakarta - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2019
DÜNYA
Cakarta batıyor: Endonezya başkenti taşınacak
29 Nisan 2019, 16:01
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