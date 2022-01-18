https://tr.sputniknews.com/20220118/eski-esi-utludan-sezen-aksuya-destek-hic-kimseye-ihtiyaci-yok-ama-yalniz-da-kalmayacak-1052852747.html

Eski eşi Utlu'dan Sezen Aksu'ya destek: Hiç kimseye ihtiyacı yok ama yalnız da kalmayacak

Eski eşi Utlu'dan Sezen Aksu'ya destek: Hiç kimseye ihtiyacı yok ama yalnız da kalmayacak

Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu’nun bir şarkısında geçen “Adem ile Havva cahiline söyleyin” dizesi sebebiyle tepki görmesine karşı, eski eşi Ahmet Utlu’dan... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T15:10+0300

2022-01-18T15:10+0300

2022-01-18T15:10+0300

türkiye

sosyal medya

sezen aksu

şarkıcı

şarkı

linç

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'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözleri sosyal medyada polemik olan Sezen Aksu'ya yönelik tartışmalar sürüyor.Instagram hesabından Sezen Aksu'ya destek mesajı yayımlayan eski eşi Ahmet Utlu, "Hiç kimseye ihtiyacı yok ama yalnız da kalmayacak" dedi.'Ortalamanın altında bir zeka'Utlu ayrıca "Bunların arasından sadece birini çekip almak ve buradaki ironiyi bile bile bundan siyaset çıkarmaya kalkmak ülkenin neşesine, hüznüne, sevincine ihanettir, cehalettir, ortalamanın altı bir zekanın kanıtıdır" ifadelerini de kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220118/fatih-altayli-alayinizin-toplami-bir-sezen-aksu-kadar-iz-birakmamistir-bu-ulkede-1052843860.html

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sosyal medya, sezen aksu, şarkıcı, şarkı, linç