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Eski eşi Utlu'dan Sezen Aksu'ya destek: Hiç kimseye ihtiyacı yok ama yalnız da kalmayacak
Eski eşi Utlu'dan Sezen Aksu'ya destek: Hiç kimseye ihtiyacı yok ama yalnız da kalmayacak
Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu’nun bir şarkısında geçen “Adem ile Havva cahiline söyleyin” dizesi sebebiyle tepki görmesine karşı, eski eşi Ahmet Utlu’dan... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T15:10+0300
2022-01-18T15:10+0300
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sosyal medya
sezen aksu
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'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözleri sosyal medyada polemik olan Sezen Aksu'ya yönelik tartışmalar sürüyor.Instagram hesabından Sezen Aksu'ya destek mesajı yayımlayan eski eşi Ahmet Utlu, "Hiç kimseye ihtiyacı yok ama yalnız da kalmayacak" dedi.'Ortalamanın altında bir zeka'Utlu ayrıca "Bunların arasından sadece birini çekip almak ve buradaki ironiyi bile bile bundan siyaset çıkarmaya kalkmak ülkenin neşesine, hüznüne, sevincine ihanettir, cehalettir, ortalamanın altı bir zekanın kanıtıdır" ifadelerini de kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/fatih-altayli-alayinizin-toplami-bir-sezen-aksu-kadar-iz-birakmamistir-bu-ulkede-1052843860.html
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sosyal medya, sezen aksu, şarkıcı, şarkı, linç

Eski eşi Utlu'dan Sezen Aksu'ya destek: Hiç kimseye ihtiyacı yok ama yalnız da kalmayacak

15:10 18.01.2022
© AASezen Aksu
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu’nun bir şarkısında geçen “Adem ile Havva cahiline söyleyin” dizesi sebebiyle tepki görmesine karşı, eski eşi Ahmet Utlu’dan destek geldi.
'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözleri sosyal medyada polemik olan Sezen Aksu'ya yönelik tartışmalar sürüyor.
Instagram hesabından Sezen Aksu'ya destek mesajı yayımlayan eski eşi Ahmet Utlu, "Hiç kimseye ihtiyacı yok ama yalnız da kalmayacak" dedi.
"Sezen Aksu sadece kalbi ile yaşar. Başkasının koyacağı kuralı tanımaz. Saldırıların, karalama gayretlerinin en ufak bir faydası yok. Söyleyeceğini söylemeye devam edecek. Yazdığı binlerce şiiri hepimiz biliyoruz.

'Ortalamanın altında bir zeka'

Utlu ayrıca "Bunların arasından sadece birini çekip almak ve buradaki ironiyi bile bile bundan siyaset çıkarmaya kalkmak ülkenin neşesine, hüznüne, sevincine ihanettir, cehalettir, ortalamanın altı bir zekanın kanıtıdır" ifadelerini de kullandı.
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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