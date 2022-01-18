Fırat Tanış'tan İmamoğlu'nun 'tiyatro' açıklamasına tepki: Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederi. Kim olursa, en tepesinden en altına kadar. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" sözlerine tepki gösteren Oyuncu Fırat Tanış Twitter'dan bir paylaşım yaptı.Tanış, paylaşımında İmamoğlu'nun sözlerini alıntılayarak "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" dedi.
Oyuncu Fırat Tanış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nnun 'Tiyatro oynamaya kalkmasınlar' ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Tanış "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden siyasi iradeden kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederi. Kim olursa, en tepesinden en altına kadar. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" sözlerine tepki gösteren Oyuncu Fırat Tanış Twitter'dan bir paylaşım yaptı.
Tanış, paylaşımında İmamoğlu'nun sözlerini alıntılayarak "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" dedi.
ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz.