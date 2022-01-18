https://tr.sputniknews.com/20220118/firat-tanistan-imamoglunun-tiyatro-aciklamasina-tepki-muhalefeti-boyle-iktidarini-siz-dusunun-1052861102.html

Fırat Tanış'tan İmamoğlu'nun 'tiyatro' açıklamasına tepki: Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün

Fırat Tanış'tan İmamoğlu'nun 'tiyatro' açıklamasına tepki: Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün

Oyuncu Fırat Tanış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nnun 'Tiyatro oynamaya kalkmasınlar' ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Tanış "Ahlaksızlığı tiyatro... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T19:10+0300

2022-01-18T19:10+0300

2022-01-18T19:14+0300

fırat tanış

ekrem imamoğlu

tiyatro

twitter

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederi. Kim olursa, en tepesinden en altına kadar. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" sözlerine tepki gösteren Oyuncu Fırat Tanış Twitter'dan bir paylaşım yaptı.Tanış, paylaşımında İmamoğlu'nun sözlerini alıntılayarak "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" dedi.

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fırat tanış, ekrem imamoğlu, tiyatro, twitter