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https://tr.sputniknews.com/20220118/g-kore-seciminin-favori-adayinin-esi-erkekler-para-odemedigi-icin-kadinlar-cinsel-tacizle-sucluyor-1052843659.html
G. Kore seçiminin favori adayının eşi: Erkekler para ödemediği için kadınlar cinsel tacizle suçluyor
G. Kore seçiminin favori adayının eşi: Erkekler para ödemediği için kadınlar cinsel tacizle suçluyor
9 Mart'ta yeni cumhurbaşkanını seçecek Güney Kore'de önde giden muhafazakar adayın eşinin '#MeToo hareketinin erkeklerin seks için kadınlara para ödemediği... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T12:00+0300
2022-01-18T13:10+0300
dünya
güney kore
#metoo (bende)
#metoo
cumhurbaşkanlığı seçimi
aday
muhafazakar
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Cinsel taciz ve saldırıyı ifşa eden #MeToo (BenDe) hareketi hakkında bir yorum da Güney Kore'nin anamuhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayının eşinden geldi. Eski başsavcı olan, siyasete haziranda giren ve kasımda muhafazakar Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) cumhurbaşkanlığı yarışı için adayı seçilen Yoon Seok-youl'un eşi Kim Keon-hee, 'erkeklerin kadınlara ödeme yapması halinde #MeToo şikayetlerinin olmayacağını' söyledi. Bu sözlerin çektiği büyük tepkinin marttaki cumhurbaşkanlığı seçiminin akıbetini etkileyip etkilemeyeceği merak konusu. Liberalleri eleştirmek isterkenSeul'un Sesi isimli liberal YouTube kanalına temmuz-aralık döneminde telefonla 52 kez görüş veren Kim Keon-hee'nin (49), iktidardaki Liberal Demokrat Parti'yi (Minjoo) eleştirirken önde gelen liberal siyasilerin seks skandallarına karışmasıyla ilgili yorumları ortalığı karıştırdı. 'Muhafazakarlar ödeme yaparlar ve insanları ücretsiz kullanmazlar''PPP'nin YouTube kanalının ses kayıtlarını yayımlamayı durdurması için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi. Bunun üzerine Seul'un Sesi'nin önde gelen TV kanalı MBC'ye gönderdiği kayıtların pazar günü yayımlanmasıyla Kim'in görüşlerinden Güney Kore'de herkesin haberi oldu: "MeToo olayları kesinlikle erkekler (kadınlara) ödeme yapmadığı için gerçekleşiyor. Önlerine gelenle yatmak istiyorlar, ama paraları yok. Onları anlıyorum.""Liberal politikacıların aksine, muhafazakarlar ödeme yaptıklarından emin olurlar ve insanları ücretsiz kullanmazlar."“Muhafazakarlar liberal muadillerini kopyalamak yerine para ödemeli, zira bu tür olayların ne zaman tekrar ortaya çıkacağı ve hayatlarını zorlaştıracağı asla bilinmez."Üst düzey isimlerin cinsel saldırı skandalları arttıGüney Kore'de son yıllarda üst düzey isimlerin karıştığı cinsel saldırı skandalları toplumu sarsarken #MeToo hareketini daha da körükledi.Güney Chungcheong eyaletinin eski belediye başkanı Ahn Hee-Jung, danışmanına cinsel saldırıda bulunmaktan 2019'da 42 ay hapis cezasına çarptırıldı. Seul'ün eski belediye başkanı Park Won-soon, hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine 2020'de intihar etme yoluna gitti. Kim ise röportajda Ahn için üzüldüğünü ve eşiyle birlikte Ahn'ın yanında olduklarını söyledi. 'Mağdura köstek, seks suçlusuna destek' tepkisiSosyal medyada aktivistler, Kim'i '#MeToo sayesinde seslerini duyuran mağdurlara acı, cinsel av peşinde koşanlara ise destek vermekle' suçladı. MBC TV'nin sorusu üzerine muhafazakar bakan adayının eşi, 'cinsel istismara karışan belli liberal figürleri eleştirmesi sırasında yaptığı uygunsuz yorumlar nedeniyle' özür diledi. Liberal rakibinin 4 puan önündeMarttaki seçimleri etkileyip etkilemeyeceği merak edilen açıklamaların yayımlanması öncesinde Realmeter anketinde muhafazakar Yoon'a yüzde 40.6, Minjoo'nun liberal adayı Lee Jae-Myung'a yüzde 36.7 oranında oy çıktı. Yoon, siyasetin ağır toplarını rahatsız etmekten korkmayan agresif bir savcı olarak adını duyurdu. Tarikat-yolsuzluk-görevi kötüye kullanma skandalında eski muhafazakar cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin uzun hapis cezasına çarptırılmasında rol oynadı. Savcılık makamının bağımsızlığına yaptığı vurguyu takdir eden Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından 2019'da başsavcı olarak atandı.
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https://tr.sputniknews.com/20220106/guney-korede-bedava-sac-ektirme-secim-vaadi-oldu-kel-insanlara-yeni-bir-umut-veriyorsunuz-1052471796.html
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güney kore, #metoo (bende), #metoo, cumhurbaşkanlığı seçimi, aday, muhafazakar

G. Kore seçiminin favori adayının eşi: Erkekler para ödemediği için kadınlar cinsel tacizle suçluyor

12:00 18.01.2022 (güncellendi: 13:10 18.01.2022)
© AFP 2021 / PARK JI-HWAN Güney Kore- Cinsel taciz
Güney Kore- Cinsel taciz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / PARK JI-HWAN
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9 Mart'ta yeni cumhurbaşkanını seçecek Güney Kore'de önde giden muhafazakar adayın eşinin '#MeToo hareketinin erkeklerin seks için kadınlara para ödemediği durumlardan kaynaklandığını' söylediği ortaya çıktı.
Cinsel taciz ve saldırıyı ifşa eden #MeToo (BenDe) hareketi hakkında bir yorum da Güney Kore'nin anamuhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayının eşinden geldi. Eski başsavcı olan, siyasete haziranda giren ve kasımda muhafazakar Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) cumhurbaşkanlığı yarışı için adayı seçilen Yoon Seok-youl'un eşi Kim Keon-hee, 'erkeklerin kadınlara ödeme yapması halinde #MeToo şikayetlerinin olmayacağını' söyledi. Bu sözlerin çektiği büyük tepkinin marttaki cumhurbaşkanlığı seçiminin akıbetini etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.

Liberalleri eleştirmek isterken

Seul'un Sesi isimli liberal YouTube kanalına temmuz-aralık döneminde telefonla 52 kez görüş veren Kim Keon-hee'nin (49), iktidardaki Liberal Demokrat Parti'yi (Minjoo) eleştirirken önde gelen liberal siyasilerin seks skandallarına karışmasıyla ilgili yorumları ortalığı karıştırdı.

'Muhafazakarlar ödeme yaparlar ve insanları ücretsiz kullanmazlar''

PPP'nin YouTube kanalının ses kayıtlarını yayımlamayı durdurması için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi. Bunun üzerine Seul'un Sesi'nin önde gelen TV kanalı MBC'ye gönderdiği kayıtların pazar günü yayımlanmasıyla Kim'in görüşlerinden Güney Kore'de herkesin haberi oldu:
"MeToo olayları kesinlikle erkekler (kadınlara) ödeme yapmadığı için gerçekleşiyor. Önlerine gelenle yatmak istiyorlar, ama paraları yok. Onları anlıyorum."
Kim Jong-Cheol - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2021
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25 Ocak 2021, 12:21
"Liberal politikacıların aksine, muhafazakarlar ödeme yaptıklarından emin olurlar ve insanları ücretsiz kullanmazlar."
“Muhafazakarlar liberal muadillerini kopyalamak yerine para ödemeli, zira bu tür olayların ne zaman tekrar ortaya çıkacağı ve hayatlarını zorlaştıracağı asla bilinmez."

Üst düzey isimlerin cinsel saldırı skandalları arttı

Güney Kore'de son yıllarda üst düzey isimlerin karıştığı cinsel saldırı skandalları toplumu sarsarken #MeToo hareketini daha da körükledi.
Güney Chungcheong eyaletinin eski belediye başkanı Ahn Hee-Jung, danışmanına cinsel saldırıda bulunmaktan 2019'da 42 ay hapis cezasına çarptırıldı. Seul'ün eski belediye başkanı Park Won-soon, hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine 2020'de intihar etme yoluna gitti.
Kim ise röportajda Ahn için üzüldüğünü ve eşiyle birlikte Ahn'ın yanında olduklarını söyledi.

'Mağdura köstek, seks suçlusuna destek' tepkisi

Sosyal medyada aktivistler, Kim'i '#MeToo sayesinde seslerini duyuran mağdurlara acı, cinsel av peşinde koşanlara ise destek vermekle' suçladı. MBC TV'nin sorusu üzerine muhafazakar bakan adayının eşi, 'cinsel istismara karışan belli liberal figürleri eleştirmesi sırasında yaptığı uygunsuz yorumlar nedeniyle' özür diledi.

Liberal rakibinin 4 puan önünde

Marttaki seçimleri etkileyip etkilemeyeceği merak edilen açıklamaların yayımlanması öncesinde Realmeter anketinde muhafazakar Yoon'a yüzde 40.6, Minjoo'nun liberal adayı Lee Jae-Myung'a yüzde 36.7 oranında oy çıktı.
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Yoon, siyasetin ağır toplarını rahatsız etmekten korkmayan agresif bir savcı olarak adını duyurdu. Tarikat-yolsuzluk-görevi kötüye kullanma skandalında eski muhafazakar cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin uzun hapis cezasına çarptırılmasında rol oynadı. Savcılık makamının bağımsızlığına yaptığı vurguyu takdir eden Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından 2019'da başsavcı olarak atandı.
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