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G. Kore seçiminin favori adayının eşi: Erkekler para ödemediği için kadınlar cinsel tacizle suçluyor
12:00 18.01.2022 (güncellendi: 13:10 18.01.2022)
© AFP 2021 / PARK JI-HWAN Güney Kore- Cinsel taciz
© AFP 2021 / PARK JI-HWAN
9 Mart'ta yeni cumhurbaşkanını seçecek Güney Kore'de önde giden muhafazakar adayın eşinin '#MeToo hareketinin erkeklerin seks için kadınlara para ödemediği durumlardan kaynaklandığını' söylediği ortaya çıktı.
Cinsel taciz ve saldırıyı ifşa eden #MeToo (BenDe) hareketi hakkında bir yorum da Güney Kore'nin anamuhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayının eşinden geldi. Eski başsavcı olan, siyasete haziranda giren ve kasımda muhafazakar Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) cumhurbaşkanlığı yarışı için adayı seçilen Yoon Seok-youl'un eşi Kim Keon-hee, 'erkeklerin kadınlara ödeme yapması halinde #MeToo şikayetlerinin olmayacağını' söyledi. Bu sözlerin çektiği büyük tepkinin marttaki cumhurbaşkanlığı seçiminin akıbetini etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.
Liberalleri eleştirmek isterken
Seul'un Sesi isimli liberal YouTube kanalına temmuz-aralık döneminde telefonla 52 kez görüş veren Kim Keon-hee'nin (49), iktidardaki Liberal Demokrat Parti'yi (Minjoo) eleştirirken önde gelen liberal siyasilerin seks skandallarına karışmasıyla ilgili yorumları ortalığı karıştırdı.
#MeToo moments in Asia.— Clarky Cat Boz Boz (@ErebusSagace) January 18, 2022
They "occur because they [men] don't pay, surely. They wanna play around but have no money".https://t.co/aHtPzlsFnC
'Muhafazakarlar ödeme yaparlar ve insanları ücretsiz kullanmazlar''
PPP'nin YouTube kanalının ses kayıtlarını yayımlamayı durdurması için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi. Bunun üzerine Seul'un Sesi'nin önde gelen TV kanalı MBC'ye gönderdiği kayıtların pazar günü yayımlanmasıyla Kim'in görüşlerinden Güney Kore'de herkesin haberi oldu:
"MeToo olayları kesinlikle erkekler (kadınlara) ödeme yapmadığı için gerçekleşiyor. Önlerine gelenle yatmak istiyorlar, ama paraları yok. Onları anlıyorum."
"Liberal politikacıların aksine, muhafazakarlar ödeme yaptıklarından emin olurlar ve insanları ücretsiz kullanmazlar."
“Muhafazakarlar liberal muadillerini kopyalamak yerine para ödemeli, zira bu tür olayların ne zaman tekrar ortaya çıkacağı ve hayatlarını zorlaştıracağı asla bilinmez."
Üst düzey isimlerin cinsel saldırı skandalları arttı
Güney Kore'de son yıllarda üst düzey isimlerin karıştığı cinsel saldırı skandalları toplumu sarsarken #MeToo hareketini daha da körükledi.
‘MeToo moments occur when men don’t pay’: comments by wife of South Korean presidential candidate Yoon Seok-youl spark outrage https://t.co/SQBXZx9H7d— SCMP Asia (@SCMPAsia) January 17, 2022
Güney Chungcheong eyaletinin eski belediye başkanı Ahn Hee-Jung, danışmanına cinsel saldırıda bulunmaktan 2019'da 42 ay hapis cezasına çarptırıldı. Seul'ün eski belediye başkanı Park Won-soon, hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine 2020'de intihar etme yoluna gitti.
Kim ise röportajda Ahn için üzüldüğünü ve eşiyle birlikte Ahn'ın yanında olduklarını söyledi.
South Korean candidate’s wife says #MeToo is down to men who don’t pay women https://t.co/6BWC5k7mb2— 조국 (@patriamea) January 18, 2022
'Mağdura köstek, seks suçlusuna destek' tepkisi
Sosyal medyada aktivistler, Kim'i '#MeToo sayesinde seslerini duyuran mağdurlara acı, cinsel av peşinde koşanlara ise destek vermekle' suçladı. MBC TV'nin sorusu üzerine muhafazakar bakan adayının eşi, 'cinsel istismara karışan belli liberal figürleri eleştirmesi sırasında yaptığı uygunsuz yorumlar nedeniyle' özür diledi.
Liberal rakibinin 4 puan önünde
Marttaki seçimleri etkileyip etkilemeyeceği merak edilen açıklamaların yayımlanması öncesinde Realmeter anketinde muhafazakar Yoon'a yüzde 40.6, Minjoo'nun liberal adayı Lee Jae-Myung'a yüzde 36.7 oranında oy çıktı.
Yoon, siyasetin ağır toplarını rahatsız etmekten korkmayan agresif bir savcı olarak adını duyurdu. Tarikat-yolsuzluk-görevi kötüye kullanma skandalında eski muhafazakar cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin uzun hapis cezasına çarptırılmasında rol oynadı. Savcılık makamının bağımsızlığına yaptığı vurguyu takdir eden Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından 2019'da başsavcı olarak atandı.