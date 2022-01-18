https://tr.sputniknews.com/20220118/hindistanda-150-bine-yakin-cocuk-kovid-19-salgininda-ebeveynlerini-kaybetti-1052851046.html

Hindistan'da 150 bine yakın çocuk Kovid-19 salgınında ebeveynlerini kaybetti

Hindistan'da 150 bine yakın çocuk Kovid-19 salgınında ebeveynlerini kaybetti

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkelerden Hindistan'da yaklaşık 150 bin çocuğun salgın nedeniyle ebeveynlerini yitirdiği açıklandı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T14:25+0300

2022-01-18T14:25+0300

2022-01-18T14:33+0300

koronavirüs

hindistan

çocuk

ölüm

yetim

baba

anne

salgın

kovid-19

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Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Çocuk Haklarını Koruma Ulusal Komisyonu, Kovid-19 salgında öksüz ve yetim kalan çocuklara ait verileri kamuoyuyla paylaştı.Verilerde, 486 binden fazla ölümün görüldüğü Hindistan'da 1 Nisan 2020'den bu yana 147 bin 492 çocuğun annesi ya da babasını, bazılarının ise her ikisini de yitirdiği görüldü.Ebeveynlerini kaybeden çocuklardan yaklaşık 26 binden fazlasının 8 yaşının altında, yaklaşık 60 bininin 8-13, 22 bin 763'ünün 14-15, 22 bin 626'sının ise 16-18 yaş aralığında olduğu kaydedildi.37 milyon 600 binden fazla vaka sayısıyla salgının en fazla görüldüğü ikinci ülke olan Hindistan'da yaklaşık 35 milyon 400 bin kişi de sağlığına kavuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220104/hindistan-kovid-19-onlemlerini-sikilastiriyor-baskentte-hafta-sonu-sokaga-cikma-yasagi-uygulanacak-1052385127.html

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hindistan, çocuk, ölüm, yetim, baba, anne, salgın, kovid-19