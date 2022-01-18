https://tr.sputniknews.com/20220118/istanbul-valiliginden-hrant-dinkin-olum-yildonumunde-kapatilacak-guzergahlarla-ilgili-aciklama--1052869220.html

İstanbul Valiliği'nden Hrant Dink'in ölüm yıldönümünde kapatılacak güzergahlarla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden Hrant Dink'in ölüm yıldönümünde kapatılacak güzergahlarla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılacak yollarla ilgili açıklama yapıldı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T23:13+0300

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istanbul valiliği

türkiye

hrant dink

hrant dink cinayeti

kapalı yollar

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İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında yarın bazı yolların saat 11.00’den itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada kullanılacak alternatif güzergahlar da belirtildi. Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: Alternatif Güzergahlar:

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istanbul valiliği, hrant dink, hrant dink cinayeti, kapalı yollar