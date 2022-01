https://tr.sputniknews.com/20220118/jared-leto-al-pacino-ile-yeni-bir-gucci-filminde-rol-almak-istedigini-acikladi-sadece-ikimiz-1052861135.html

Jared Leto, Al Pacino ile yeni bir Gucci filminde rol almak istediğini açıkladı: Sadece ikimiz

Jared Leto, Al Pacino ile yeni bir Gucci filminde rol almak istediğini açıkladı: Sadece ikimiz

Jared Leto, Al Pacino ile başka bir Gucci filmi çekmek istediğini belirterek "House of Gucci'ye bir prequel yapmayı çok isterim. Bu filme 'Just The Two of Us'...

'Alien', 'Son Düello', 'Gladyatör' gibi filmleriyle tanınan Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği 'House of Gucci' filminde Paolo Gucci karakterini canlandıran Jared Leto, verdiği bir röportajda Al Pacino ile birlikte rol alacakları bir prequel filmi çekmeyi istediğini söyledi.Beyazperde'nin aktardığına göre, 'House of Gucci'de izleyicilerin karşısına Paolo Gucci'nin babası Aldo Gucci rolüyle çıkan Al Pacino'nun kendi kahramanlarından biri olduğunu belirten Jared Leto, oyuncunun çok kibar, çok sabırlı ve çok cesaretlendirici olduğunu söyledi. Leto, sette, Paolo kostümü ve makyajıyla Al Pacino'nun yanına gittiğinde oyuncunun kendisini tanımadığını anlatarak "Eğer Al Pacino'yu inandırabildiysem herkesi bu role inandırabilirim" diye düşündüğünü aktardı.Leto, daha sonra Pacino ile yalnızca kendi karakteri arasındaki ilişkiye odaklanacak başka bir film çekmek istediğini belirtti. Al Pacino ile çalışmaktan büyük bir keyif aldığını belirten Leto, filmin adının ise "Just The Two of Us" (Sadece İkimiz) olabileceğini aktardı.Leto'nun kullandığı ifadeler şöyle:"House of Gucci'ye bir prequel yapmayı çok isterim. Bu filme 'Just The Two of Us' diyebiliriz. Evet, sadece ikimiz. Ama o harikaydı. Ve çok cömertti... Bilirsiniz, Al Pacino, açıklığı, nezaketi, sahneyi bir kere daha tekrarlama, biraz daha derine inme ve sahne hakkında konuşma isteği açısından, o pozisyona geldiğinizde olmayı umduğunuz kişidir."

