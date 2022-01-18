Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220118/kocaelispor-mevlut-erdinc-ile-yollarini-ayirdi-1052864278.html
Kocaelispor, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı
Kocaelispor, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, santrafor Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T20:37+0300
2022-01-18T20:37+0300
2022-01-18T20:37+0300
spor
kocaelispor
mevlüt erdinç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052864253_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3a08d8861ccfc2119b059eb5f81dab1a.jpg
Mevlüt Erdinç-Kocaelispor birlikteliği sona erdi.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erdinç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.Açıklamada, Erdinç'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052864253_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_c95508e4d3e7829e70b02dd18ef8d0c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kocaelispor, mevlüt erdinç
Kocaelispor, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, santrafor Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı.
Mevlüt Erdinç-Kocaelispor birlikteliği sona erdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erdinç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Erdinç'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.