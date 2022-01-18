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Koronavirüse yakalanan 18 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan 18 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
Yalova’da 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T10:36+0300
2022-01-18T10:36+0300
2022-01-18T10:36+0300
koronavirüs
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lise
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koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12.sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, Kovid-19 nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Gülmez, yaşamını yitirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220117/turk-tabipleri-birligi-virusun-ucakta-bulasip-tren-ve-otobuste-bulasmama-gibi-bir-ozelligi-yoktur-1052794088.html
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öğrenci, lise, genç, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri
Koronavirüse yakalanan 18 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
Yalova’da 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, yeni tip
(Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. koronavirüs
Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim
Meslek Okulu 12.sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, Kovid-19 nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Durumu ağırlaşan Gülmez, yaşamını yitirdi.