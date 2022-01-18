Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220118/kripto-para-dolandiriciliklari-ile-ilgili-bilinmesi-gerekenler-en-yaygin-7-yontem-1052836904.html
Kripto para dolandırıcılıkları ile ilgili bilinmesi gerekenler: En yaygın 7 yöntem
Kripto para dolandırıcılıkları ile ilgili bilinmesi gerekenler: En yaygın 7 yöntem
Bitcoin, Monero, Ethereum ve Dogecoin gibi dijital paralar dolandırıcıların da yeni gözdesi oldu. Uzmanlar, piyasada görülen en yaygın kripto para... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T07:28+0300
2022-01-18T07:28+0300
türkiye
dolandırıcılık
kripto para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051089868_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f8cf9289df35db28e9397d16435c99a3.jpg
Dünya “kripto para çılgınlığına” kapılmış durumda. Bitcoin, Monero, Ethereum ve Dogecoin gibi dijital paralar yaygınlaştıkça bir yandan yatırımcıların diğer yandan da dolandırıcıların ilgi odağı haline geldi.Siber güvenlik kuruluşu ESET, artan kripto para dolandırıcılıkları ile ilgili olarak kullanıcıların dikkat etmesi gereken temel kuralları sıraladı.Habertürk'ün haberine göre; dolandırıcıların kurbanlarını tuzağa düşürmek için mevcut olayları ve gündemdeki trendleri kullanma konusunda usta olduğunun altını çizen ESET uzmanları, “En popüler gündem konularından biri olan kripto para konusunda da harekete geçmekte gecikmediler.ABD Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) göre 2020 Ekim ve 2021 Mayıs ayları arasında, Amerikalılar binlerce kripto para dolandırıcılığında ortalama 80 milyon Amerikan doları (71 milyon Euro) kaybetti. İngiltere’de bu rakam çok daha yüksek. Polis kayıtlarına göre göre 2021 yılının ilk dokuz ayında kurbanlar 146 milyon poundun (172 milyon Euro) üzerinde para kaybetti uyarısı yapıyor.KRİPTO PARA DOLANDIRICILIKLARI NEDEN ARTIYOR?Uzmanlar, kripto para dolandırıcılıklardaki artışın nedenlerini ise şöyle sıralıyor:• Geleneksel borsaya kıyasla yatırımcılar için kripto para piyasasını düzenleyen çok az düzenleme bulunuyor.• Medyanın yoğun ilgisi, kripto parayı kimlik avı hırsızlığına ve dolandırıcılıklara uygun bir tuzak haline getiriyor.• Gittikçe artan kripto para fiyatları, hızlıca zengin olma hayali kuran tüketicilerin ilgisini çekiyor.• Sosyal medya, gerçek ile hayal arasındaki çizginin bulanıklaşmasına neden oluyor.• Kimlik avı hırsızlarının tuzak olarak kullandıkları para madenciliği insanları cezbediyor.EN YAYGIN KRİPTO PARA DOLANDIRICILIKLARI NELER?Kripto para piyasasında güvenli bir şekilde saklanan sanal paranız varsa paranız bilgisayar korsanları açısından riskte olabilir. Birçok durumda tehdit aktörleri bu şirketlerden para koparmayı başarıyor. Hatta bazen yüz milyonlar kazanabiliyorlar. Ancak güvenlik ihlaline uğrayan şirketler genellikle suçsuz müşterilerin zararını telafi edeceğine söz veriyor.Maalesef kripto dolandırıcılığı kurbanları için böyle bir garanti yok. Bir dolandırıcılık kurbanı olduğunuzda yüksek miktarda para kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla bu dolandırıcılıkların nasıl gerçekleştiğini anlamak gittikçe daha fazla önem kazanıyor.Uzmanlara göre en yaygın kripto para dolandırıcılık türleri ise şunlar:1- Saadet zincirleri:Bir tür yatırım dolandırıcılığı olan bu türde kurbanlar var olmayan bir şirkete veya “hızlı yoldan zengin eden bir zincire” yatırım yapmak üzere kandırılır. Aslında böyle bir şirket veya zincir bulunmaz, yalnızca sahtekarlar daha çok zenginleşir. Sahtekarlar, yatırımcıların ilgisini çekmek ve daha fazla sanal kâr elde etmek için her zaman yeni ve belirsiz bir “ileri” teknoloji icat ettiğinden, kripto para sahtekarlar için idealdir. Para sanal olduğunda verileri yanıltmak kolaydır.2- Aldatmacalı işlemler:Dolandırıcılar yatırımcıları yanlış bilgilerle yönlendirerek, az bilinen kripto para şirketlerinden hisse almaya ikna eder. Bunun sonucunda, hisse fiyatı yükselir ve sahtekar düzenli bir gelir elde eder ve kurbanın elindeki hisseler değerini kaybeder.3- Ünlülere yer veren sahte reklamlar:Dolandırıcılar ünlülerin sosyal medya hesaplarını ele geçirir veya ünlülerle ilgili sahte hesaplar oluşturur. Böylelikle takipçileri yukarıda bahsedilen sahtekarlıklara yatırım yapmaya teşvik eder. Bir örnekte, kurnazlıklarını daha güvenilir göstermek üzere Elon Musk ile bir Bitcoin adresini ilişkilendirerek yaklaşık 2 milyon Amerikan doları kazandılar.4- Sahte borsalar:Sahtekarlar, kripto para borsalarında bulunan sanal paralara erişim vaadinde bulundan e-postalar yollar veya sosyal medya gönderileri paylaşır. Ancak bunun için öncelikle kullanıcının küçük bir ücret ödemesi gereklidir. Böyle bir borsa bulunmadığından para sonsuza kadar ortadan kaybolur.5- Dolandırıcı uygulamalar:Siber suçlular yasal kripto para uygulamalarını ele geçirip uygulama mağazalarına yükler. Bu uygulamalardan birini indirmeniz halinde kişisel ve mali bilgilerinizi çalabilirler veya cihazınıza kötü amaçlı yazılım yükleyebilirler. Ayrıca siber suçlular var olmayan hizmetlere ödeme yapmak üzere kullanıcıları kandırabilir ve kripto para cüzdanınızın giriş bilgilerini çalmaya çalışabilir.6- Sahte basın bültenleri:Bazen dolandırıcılar, sahte bilgi yaymak üzere habercileri de kandırmayı başarır. Bu durum iki kez gerçekleşti. Birinde, yasal bir haber sitesi ünlü bir perakendecinin bazı kripto paraları kabul etmeye başlayacağı ile ilgili makaleler yazdı. Bu makalelerin dayanağı olan sahte basın bültenleri, sahtekarların söz konusu para birimlerindeki hisselerini daha değerli hale getirmek üzere tasarlanan aldatmacalı işlemlerin bir parçasıydı.7- Kimlik avı hırsızlığı/kimliğe bürünme:Kimlik avı, sahtekarların kullandığı en popüler dolandırıcılık türlerinden biridir. E-postalar, mesajlar ve sosyal medya mesajları yasal ve güvenilir bir kaynaktan gönderilmiş gibi gösterilir. Bazen bu “kaynak” kripto para ile ödeme yapılmasını isteyen bir kredi kartı sağlayıcı, banka ve hükümet yetkilisi olabilir. Daha sonra sizi düşünmeden, hızlı bir şekilde hareket etmeye zorlarlar.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051089868_174:0:1173:749_1920x0_80_0_0_6a4f3a2026270f0d56703fcfa9a4bf57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolandırıcılık, kripto para

Kripto para dolandırıcılıkları ile ilgili bilinmesi gerekenler: En yaygın 7 yöntem

07:28 18.01.2022
© REUTERS / Dado RuvicKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Bitcoin, Monero, Ethereum ve Dogecoin gibi dijital paralar dolandırıcıların da yeni gözdesi oldu. Uzmanlar, piyasada görülen en yaygın kripto para dolandırıcılık türlerini ve bu risklere karşı nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda kullanıcıları uyardı.
Dünya “kripto para çılgınlığına” kapılmış durumda. Bitcoin, Monero, Ethereum ve Dogecoin gibi dijital paralar yaygınlaştıkça bir yandan yatırımcıların diğer yandan da dolandırıcıların ilgi odağı haline geldi.
Siber güvenlik kuruluşu ESET, artan kripto para dolandırıcılıkları ile ilgili olarak kullanıcıların dikkat etmesi gereken temel kuralları sıraladı.
Habertürk'ün haberine göre; dolandırıcıların kurbanlarını tuzağa düşürmek için mevcut olayları ve gündemdeki trendleri kullanma konusunda usta olduğunun altını çizen ESET uzmanları, “En popüler gündem konularından biri olan kripto para konusunda da harekete geçmekte gecikmediler.
ABD Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) göre 2020 Ekim ve 2021 Mayıs ayları arasında, Amerikalılar binlerce kripto para dolandırıcılığında ortalama 80 milyon Amerikan doları (71 milyon Euro) kaybetti. İngiltere’de bu rakam çok daha yüksek. Polis kayıtlarına göre göre 2021 yılının ilk dokuz ayında kurbanlar 146 milyon poundun (172 milyon Euro) üzerinde para kaybetti uyarısı yapıyor.
KRİPTO PARA DOLANDIRICILIKLARI NEDEN ARTIYOR?
Uzmanlar, kripto para dolandırıcılıklardaki artışın nedenlerini ise şöyle sıralıyor:
• Geleneksel borsaya kıyasla yatırımcılar için kripto para piyasasını düzenleyen çok az düzenleme bulunuyor.
• Medyanın yoğun ilgisi, kripto parayı kimlik avı hırsızlığına ve dolandırıcılıklara uygun bir tuzak haline getiriyor.
• Gittikçe artan kripto para fiyatları, hızlıca zengin olma hayali kuran tüketicilerin ilgisini çekiyor.
• Sosyal medya, gerçek ile hayal arasındaki çizginin bulanıklaşmasına neden oluyor.
• Kimlik avı hırsızlarının tuzak olarak kullandıkları para madenciliği insanları cezbediyor.
EN YAYGIN KRİPTO PARA DOLANDIRICILIKLARI NELER?
Kripto para piyasasında güvenli bir şekilde saklanan sanal paranız varsa paranız bilgisayar korsanları açısından riskte olabilir. Birçok durumda tehdit aktörleri bu şirketlerden para koparmayı başarıyor. Hatta bazen yüz milyonlar kazanabiliyorlar. Ancak güvenlik ihlaline uğrayan şirketler genellikle suçsuz müşterilerin zararını telafi edeceğine söz veriyor.
Maalesef kripto dolandırıcılığı kurbanları için böyle bir garanti yok. Bir dolandırıcılık kurbanı olduğunuzda yüksek miktarda para kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla bu dolandırıcılıkların nasıl gerçekleştiğini anlamak gittikçe daha fazla önem kazanıyor.
Uzmanlara göre en yaygın kripto para dolandırıcılık türleri ise şunlar:
1- Saadet zincirleri:
Bir tür yatırım dolandırıcılığı olan bu türde kurbanlar var olmayan bir şirkete veya “hızlı yoldan zengin eden bir zincire” yatırım yapmak üzere kandırılır. Aslında böyle bir şirket veya zincir bulunmaz, yalnızca sahtekarlar daha çok zenginleşir. Sahtekarlar, yatırımcıların ilgisini çekmek ve daha fazla sanal kâr elde etmek için her zaman yeni ve belirsiz bir “ileri” teknoloji icat ettiğinden, kripto para sahtekarlar için idealdir. Para sanal olduğunda verileri yanıltmak kolaydır.
2- Aldatmacalı işlemler:
Dolandırıcılar yatırımcıları yanlış bilgilerle yönlendirerek, az bilinen kripto para şirketlerinden hisse almaya ikna eder. Bunun sonucunda, hisse fiyatı yükselir ve sahtekar düzenli bir gelir elde eder ve kurbanın elindeki hisseler değerini kaybeder.
3- Ünlülere yer veren sahte reklamlar:
Dolandırıcılar ünlülerin sosyal medya hesaplarını ele geçirir veya ünlülerle ilgili sahte hesaplar oluşturur. Böylelikle takipçileri yukarıda bahsedilen sahtekarlıklara yatırım yapmaya teşvik eder. Bir örnekte, kurnazlıklarını daha güvenilir göstermek üzere Elon Musk ile bir Bitcoin adresini ilişkilendirerek yaklaşık 2 milyon Amerikan doları kazandılar.
4- Sahte borsalar:
Sahtekarlar, kripto para borsalarında bulunan sanal paralara erişim vaadinde bulundan e-postalar yollar veya sosyal medya gönderileri paylaşır. Ancak bunun için öncelikle kullanıcının küçük bir ücret ödemesi gereklidir. Böyle bir borsa bulunmadığından para sonsuza kadar ortadan kaybolur.
5- Dolandırıcı uygulamalar:
Siber suçlular yasal kripto para uygulamalarını ele geçirip uygulama mağazalarına yükler. Bu uygulamalardan birini indirmeniz halinde kişisel ve mali bilgilerinizi çalabilirler veya cihazınıza kötü amaçlı yazılım yükleyebilirler. Ayrıca siber suçlular var olmayan hizmetlere ödeme yapmak üzere kullanıcıları kandırabilir ve kripto para cüzdanınızın giriş bilgilerini çalmaya çalışabilir.
6- Sahte basın bültenleri:
Bazen dolandırıcılar, sahte bilgi yaymak üzere habercileri de kandırmayı başarır. Bu durum iki kez gerçekleşti. Birinde, yasal bir haber sitesi ünlü bir perakendecinin bazı kripto paraları kabul etmeye başlayacağı ile ilgili makaleler yazdı. Bu makalelerin dayanağı olan sahte basın bültenleri, sahtekarların söz konusu para birimlerindeki hisselerini daha değerli hale getirmek üzere tasarlanan aldatmacalı işlemlerin bir parçasıydı.
7- Kimlik avı hırsızlığı/kimliğe bürünme:
Kimlik avı, sahtekarların kullandığı en popüler dolandırıcılık türlerinden biridir. E-postalar, mesajlar ve sosyal medya mesajları yasal ve güvenilir bir kaynaktan gönderilmiş gibi gösterilir. Bazen bu “kaynak” kripto para ile ödeme yapılmasını isteyen bir kredi kartı sağlayıcı, banka ve hükümet yetkilisi olabilir. Daha sonra sizi düşünmeden, hızlı bir şekilde hareket etmeye zorlarlar.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:25Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
08:17Tüketici şikayetlerini gidermek için yeni çalışma başlatıldı
08:00Öğrenci yurdu çamaşırhanesinde sıcak ağdayla işkence
07:55İstanbul Tıp Fakültesi araştırması: Kovid-19 hastalarında uyum bozukluğu ve deliryum görülüyor
07:40THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Kazakistan'da yaşananları anlattı
07:28Kripto para dolandırıcılıkları ile ilgili bilinmesi gerekenler: En yaygın 7 yöntem
07:11İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme
06:55Ankaragücü başlattı: Kulüpler Ahmet Çalık'ı çikolatayla anacak
06:39Kovid-19'u atlatan Karamollaoğlu teşekkür listesi yayımladı: Sadece bir lider geçmiş olsun dememiş
06:19Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir kamyon yan yatarak alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti
06:03Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi komisyondan geçti
05:38İngiliz ordusu, göçmen operasyonlarının koordinasyonunu üstelenecek
05:04Euro Grubu enflasyondaki yükselişi görüştü
04:41Netanyahu, yolsuzluk davalarında savcılıkla uzlaştığı iddialarını yalanladı
04:12BM: Libya'da seçimlerin en kısa sürede yapılması konusuna bağlılığımızı sürdürüyoruz
03:44ABD kanalı CNN, 'yayla çorbası'nı en iyiler listesinde gösterdi
03:15ABD'den Yemen'deki Husilerin Abu Dabi'yi hedef alan saldırısına kınama
02:47Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem
02:44Cristiano Ronaldo: 4-5 yıl daha oynayabilirim
02:20Şampiyonluğu tren kazasında ayağını kaybeden Eren Bulut'a armağan ettiler