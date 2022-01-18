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Le Monde, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine kadar okurlara İngilizce içerik sunacak
Le Monde, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine kadar okurlara İngilizce içerik sunacak
Fransız Le Monde gazetesi, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala her gün seçime özel makalelerin yer alacağı İngilizce içerikler yayımlamaya başladı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T15:42+0300
2022-01-18T15:42+0300
dünya
fransa
le monde
cumhurbaşkanlığı seçimi
ingilizce
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Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan 2022’de, hiçbir adayın ilk turda çoğunluğu alamaması durumunda ikinci turu 24 Nisan 2022’de gerçekleşecek.T24'ün aktardığı gelişmeye göre, Le Monde gazetesi, seçime kadar her gün İngilizce makaleler yayımlayarak, İngilizce bilen okurları için de seçim sürecini aktaracak.📷Eski Le Monde Washington temsilcisi ve köşe yazarı Gilles Paris’in 8 Ocak tarihli yazısında İngilizce köşenin amacının “Fransa’nın seçim kampanyasında güçlenen aşırı sağ, ayrışmış sol ve ikisinin ortasında bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a dair gelişmeleri aktarmak” olduğunu söyledi.Paris “Bu köşe her gün size kampanyanın nerede durduğunu, neyin ortaya koduğunu söyleyecek. Öne çıkan alıntılar çevrilecek ve açıklanacak, adayların en ilginç önerileri ve son anketler de yer alacak” dedi.Fransa'da ikinci tura kalması beklenen seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron henüz adaylığını resmi olarak duyurmadı.
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fransa, le monde, cumhurbaşkanlığı seçimi, ingilizce

Le Monde, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine kadar okurlara İngilizce içerik sunacak

15:42 18.01.2022
© AP Photo / Laurent CiprianiFransa Le Monde basın
Fransa Le Monde basın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
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Fransız Le Monde gazetesi, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala her gün seçime özel makalelerin yer alacağı İngilizce içerikler yayımlamaya başladı.
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan 2022’de, hiçbir adayın ilk turda çoğunluğu alamaması durumunda ikinci turu 24 Nisan 2022’de gerçekleşecek.
T24'ün aktardığı gelişmeye göre, Le Monde gazetesi, seçime kadar her gün İngilizce makaleler yayımlayarak, İngilizce bilen okurları için de seçim sürecini aktaracak.
📷
Eski Le Monde Washington temsilcisi ve köşe yazarı Gilles Paris’in 8 Ocak tarihli yazısında İngilizce köşenin amacının “Fransa’nın seçim kampanyasında güçlenen aşırı sağ, ayrışmış sol ve ikisinin ortasında bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a dair gelişmeleri aktarmak” olduğunu söyledi.
Paris “Bu köşe her gün size kampanyanın nerede durduğunu, neyin ortaya koduğunu söyleyecek. Öne çıkan alıntılar çevrilecek ve açıklanacak, adayların en ilginç önerileri ve son anketler de yer alacak” dedi.
Fransa'da ikinci tura kalması beklenen seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron henüz adaylığını resmi olarak duyurmadı.
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