https://tr.sputniknews.com/20220118/manisada-roma-donemine-ait-mezar-bulundu-1052832197.html

Manisa'da Roma dönemine ait mezar bulundu

Manisa'da Roma dönemine ait mezar bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar bulundu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T00:29+0300

2022-01-18T00:29+0300

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türkiye

manisa

mezar

turgutlu

tarihi eser

roma dönemi

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri devriye görevinde orman yolunda toprak kayması sonucu ortaya çıkan kemikleri tespit etti.Jandarma ekipleri, Manisa Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Müzeden bölgeye gelen yetkililerin yaptıkları incelemede buluntunun Roma dönemine ait bir mezar olabileceği vurgulandı.Bir insana ait olduğu sanılan 4 kemik yetkililerce muhafaza altına alındı.

türkiye

manisa

turgutlu

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manisa, mezar, turgutlu, tarihi eser, roma dönemi