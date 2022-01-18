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https://tr.sputniknews.com/20220118/manisada-roma-donemine-ait-mezar-bulundu-1052832197.html
Manisa'da Roma dönemine ait mezar bulundu
Manisa'da Roma dönemine ait mezar bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar bulundu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T00:29+0300
2022-01-18T00:29+0300
2022-01-18T00:29+0300
türkiye
manisa
mezar
turgutlu
tarihi eser
roma dönemi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri devriye görevinde orman yolunda toprak kayması sonucu ortaya çıkan kemikleri tespit etti.Jandarma ekipleri, Manisa Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Müzeden bölgeye gelen yetkililerin yaptıkları incelemede buluntunun Roma dönemine ait bir mezar olabileceği vurgulandı.Bir insana ait olduğu sanılan 4 kemik yetkililerce muhafaza altına alındı.
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manisa, mezar, turgutlu, tarihi eser, roma dönemi
Manisa'da Roma dönemine ait mezar bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar bulundu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri devriye görevinde orman yolunda toprak kayması sonucu ortaya çıkan kemikleri tespit etti.
Jandarma ekipleri, Manisa Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Müzeden bölgeye gelen yetkililerin yaptıkları incelemede buluntunun Roma dönemine ait bir mezar olabileceği vurgulandı.
Bir insana ait olduğu sanılan 4 kemik yetkililerce muhafaza altına alındı.