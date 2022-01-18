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Metrobüs arızalandı: Yolcular durağa yürüyerek ulaştı
Metrobüs arızalandı: Yolcular durağa yürüyerek ulaştı
Zincirlikuyu yönüne seyir halindeyken arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T21:40+0300
2022-01-18T21:40+0300
2022-01-18T21:46+0300
türkiye
metrobüs
arıza
durak
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Bayrampaşa Maltepe durağı istikametinde ilerleyen metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.Bazı yolcular, metrobüsten inerek yakın olan Topkapı Şehit Mustafa Cambaz durağına yürürken, arızadan dolayı Zincirlikuyu yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.Bu arada, metrobüsteki arızadan kaynaklanan yoğunluk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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metrobüs, arıza, durak
Metrobüs arızalandı: Yolcular durağa yürüyerek ulaştı 21:40 18.01.2022 (güncellendi: 21:46 18.01.2022)
Zincirlikuyu yönüne seyir halindeyken arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Bayrampaşa Maltepe durağı istikametinde ilerleyen metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.
Bazı yolcular, metrobüsten inerek yakın olan Topkapı Şehit Mustafa Cambaz durağına yürürken, arızadan dolayı Zincirlikuyu yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.
Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Bu arada, metrobüsteki arızadan kaynaklanan yoğunluk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.