https://tr.sputniknews.com/20220118/metrobus-arizalandi-yolcular-duraga-yuruyerek-ulasti-1052865885.html

Metrobüs arızalandı: Yolcular durağa yürüyerek ulaştı

Metrobüs arızalandı: Yolcular durağa yürüyerek ulaştı

Zincirlikuyu yönüne seyir halindeyken arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T21:40+0300

2022-01-18T21:40+0300

2022-01-18T21:46+0300

türkiye

metrobüs

arıza

durak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052865860_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_72f2b0e9d88669666af477fb18d6f240.jpg

Bayrampaşa Maltepe durağı istikametinde ilerleyen metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.Bazı yolcular, metrobüsten inerek yakın olan Topkapı Şehit Mustafa Cambaz durağına yürürken, arızadan dolayı Zincirlikuyu yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.Bu arada, metrobüsteki arızadan kaynaklanan yoğunluk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

metrobüs, arıza, durak