https://tr.sputniknews.com/20220118/mhrsden-randevu-alinamiyor-1052838127.html

MHRS'den randevu alınamıyor

MHRS'den randevu alınamıyor

Sağlık Bakanlığı uygulaması Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastaların randevu alamadıkları belirtiliyor. Ankara dahil birçok ilde yaşayan... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T08:38+0300

2022-01-18T08:38+0300

2022-01-18T08:38+0300

türkiye

randevu

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

hastane

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Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji, dahiliye, kulak burun boğaz, göz hastalıkları, psikiyatrı ve çocuk kliniklerinden de randevu alınamadığı belirtiliyor. Ancak filtreyi biraz genişletip ilçe tercihini yapmadığınızda durum değişiyor. Sistem bu kez Nallıhan, Elmadağ, Polatlı ve Kızılcahamam gibi merkeze çok uzak ilçelere yönlendiriliyor.İleri tarihli hastane randevuları için ALO 182 üzerinden randevu oluşturmak da bir başka seçenek. Ancak burada dada her şey başa dönüyor. Örneğin KBB, dahiliye gibi bölümlere merkezdeki biri hastaneden alabileceğiniz. en erken randevu için Şubat ayı işaret ediliyor.İstanbul ve İzmir gibi birçok ilde de bu sorunun yaşandığı belirtiliyor.

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randevu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), hastane