Nagehan Alçı: Bülent Ersoy yerine Orhan Gencebay ya da Zeki Müren olsaydı albay görevden alınmazdı

"Eğer Metin Akpınar ya da Müjdat Gezen Anıtkabir’i ziyarete gitseydi muhtemelen bu resmi karşılama ve ihtimam olmazdı. Albay Sert bunu yapmaya çekinirdi. Çekinmeyip bu iki sanatçımıza yardım etseydi de herhalde yine görevden alınırdı. Öyle olsaydı ben o zaman da buna karşı çıkardım. Tıpkı bu iki sanatçının yargılanmasına karşı çıktığım gibi. Fakat Akpınar ve Gezen kesinlikle Bülent Ersoy gibi muhalefet tarafından yalnız bırakılmazdı. CHP ve İYİ Parti camiası yani mevcut rejimin 'muhalefet' kanadı bu iki Kemalist sanatçımızın yanında durur ve hükümeti tenkit ederlerdi. Oysa Bülent Ersoy hadisesinde gıklarını çıkarmadıkları gibi bir de linç korosuna katılanları oldu."