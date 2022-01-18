Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220118/nasa-avrupanin-saatli-bombasini-uzaydan-goruntuledi-1052849550.html
NASA, 'Avrupa'nın saatli bombasını' uzaydan görüntüledi
NASA, 'Avrupa'nın saatli bombasını' uzaydan görüntüledi
NASA, uzun süredir herhangi bir faaliyet gözlemlenmese de hala 'aktif' olarak sınıflandırılan ve patlaması halinde Napoli şehrini tamamen yok edebileceği... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T13:49+0300
2022-01-18T13:49+0300
dünya
nasa
napoli
patlama
uydu görüntüsü
vezüv yanardağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052849417_4:0:712:398_1920x0_80_0_0_9cd61d5ae33b58aab833f839ecc56c03.png
NASA'nın 'Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi' Landsat-8 uydusu, Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olan Vezüv Yanardağı'nın uydu görüntülerini yayınladı. Landsat-8 tarafından 10 Ocak'ta yayınlanan yeni görüntülerde, yanardağın zirvesi 'bulutların arasından dışarı bakarken' görüntülendi. Dünya Gözlemevi, Vezüv Yanardağı'nı çevreleyen lav katmanlarının jeolojik analizine dayanan hesaplamalar sonucunda, 17 bin yıl içerisinde toplamda sekiz büyük patlama yaşadığı belirledi. Yanardağ, en çok MS 79'da yaşanan patlamayla birlikte Roma şehri Pompeii'yi ve komşu kasaba Herculaneum'u tamamen yok etmesiyle tanınıyor.Bununla birlikte, Vezüv'ün 1944'te yaşanan son patlaması da, yakınlardaki San Sebastiano köyünü yok etmişti.Patlarsa Napoli'yi yok edebilirİtalya'daki bir volkan dizisi olan Campanian volkanik dizisinin bir parçası olan Vezüv yanardağı, patladığı takdirde 12 kilometre uzaklıkta ve 3 milyon kişiye ev sahipliği yapan Napoli'yi yok etme potansiyeline sahip olduğu için gezegendeki en tehlikeli yanardağlardan biri olarak kabul ediliyor.Campanian volkanik dizisi, Etna da dahil olmak üzere karada ve su altında bulunan çok sayıda aktif, hareketsiz veya sönmüş yanardağdan oluşuyor.2011 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Vezüv Yanardağı 'Avrupa'nın saatli bombası' olarak tanımlanmıştı.
napoli
vezüv yanardağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052849417_111:0:642:398_1920x0_80_0_0_e99bdd1614f0ee6f95783c62a013ace5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nasa, napoli, patlama, uydu görüntüsü, vezüv yanardağı

NASA, 'Avrupa'nın saatli bombasını' uzaydan görüntüledi

13:49 18.01.2022
© NASANASA, 'Avrupa'nın saatli bombasını' uzaydan görüntüledi
NASA, 'Avrupa'nın saatli bombasını' uzaydan görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© NASA
Abone ol
NASA, uzun süredir herhangi bir faaliyet gözlemlenmese de hala 'aktif' olarak sınıflandırılan ve patlaması halinde Napoli şehrini tamamen yok edebileceği tahmin edilen Vezüv Yanardağı'nın uydu görüntülerini yayınladı.
NASA'nın 'Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi' Landsat-8 uydusu, Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olan Vezüv Yanardağı'nın uydu görüntülerini yayınladı.
Landsat-8 tarafından 10 Ocak'ta yayınlanan yeni görüntülerde, yanardağın zirvesi 'bulutların arasından dışarı bakarken' görüntülendi.
Dünya Gözlemevi, Vezüv Yanardağı'nı çevreleyen lav katmanlarının jeolojik analizine dayanan hesaplamalar sonucunda, 17 bin yıl içerisinde toplamda sekiz büyük patlama yaşadığı belirledi. Yanardağ, en çok MS 79'da yaşanan patlamayla birlikte Roma şehri Pompeii'yi ve komşu kasaba Herculaneum'u tamamen yok etmesiyle tanınıyor.
Bununla birlikte, Vezüv'ün 1944'te yaşanan son patlaması da, yakınlardaki San Sebastiano köyünü yok etmişti.

Patlarsa Napoli'yi yok edebilir

İtalya'daki bir volkan dizisi olan Campanian volkanik dizisinin bir parçası olan Vezüv yanardağı, patladığı takdirde 12 kilometre uzaklıkta ve 3 milyon kişiye ev sahipliği yapan Napoli'yi yok etme potansiyeline sahip olduğu için gezegendeki en tehlikeli yanardağlardan biri olarak kabul ediliyor.
Campanian volkanik dizisi, Etna da dahil olmak üzere karada ve su altında bulunan çok sayıda aktif, hareketsiz veya sönmüş yanardağdan oluşuyor.
2011 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Vezüv Yanardağı 'Avrupa'nın saatli bombası' olarak tanımlanmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+