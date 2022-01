https://tr.sputniknews.com/20220118/ogrenci-yurdu-camasirhanesinde-sicak-agdayla-iskence-1052837482.html

Öğrenci yurdu çamaşırhanesinde sıcak ağdayla işkence

İstanbul'da özel öğrenci yurdu sahibi İsa Ç., yurtdışında bulunduğu dönemde yurt müdürü Mustafa D.'nin usulsüzlük yaparak odaları başka kişilere kiraladığını...

Geçtiğimiz ay yaşanan olay Fatih'te bulunan özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt sahibi İsa Ç., sahibi olduğu öğrenci yurdunu müdür Mustafa D.'ye bırakarak yurt dışına zeytinyağı ticareti yapmak için seyahate çıktı. Yurtdışında bulunduğu süre içerisinde yurtla ilgili bilgiler alan İsa Ç., Mustafa D.'den işlerin iyi gitmediğini öğrendi. Durumdan şüphelenen İsa Ç., babasını arayarak yurdu kontrol etmesini istedi. İddiaya göre yurdu inceleyen baba, oğluna yurtta öğrencilerin olduğunu işlerin yolunda gittiğini ancak yurdun bakımsız bir halde olduğunu söyledi.Olan biteni denetlemek için gizlice Türkiye'ye dönüş yapan İsa Ç., yurda yaptığı ziyaretinde odaların öğrenci ve başkaca kişilere kiralandığını, ancak kendisine yalan yanlış bilgiler verildiğini öğrendi. Bir süre sonra Mustafa D.'nin işe aldırdığı Serkan K., iddiaya göre yurt sahibine gelerek Mustafa'nın yurda ait olan 200-300 bin lirayı kendi hanesine geçirdiğini, bu paradan 20-25 bin lirada kendisinin aldığını ancak bu parayı ücretsiz çalışarak ödeyeceğini söyledi. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, duydukları karşısında öfkelenen İsa Ç., arkadaşlarıyla bir plan yaparak yurda geldi.260 bin lira verip hayatını kurtardıAralarında milli sporcu da olan 4 şüpheli ellerinde silah ve bazı malzemelerle Mustafa D., ve Serkan K.'yi yurdun çamaşırhanesine indirdi. Burada Mustafa D.'nin elleri, ayakları ve gözlerini bağlayan şüpheliler yanlarında getirdiği ağdayı Mustafa D.'nin bacaklarına, kafasına ve sakallarına sürdüler. Gözleri bağlı olan genç adamın saçları ve sakalları sıcak ağda ile yerinden koparıldı. Kendisini dolandırdığını öne süren İsa C., Mustafa D.'den para istedi ancak Mustafa kimseye borcu olmadığını söyleyerek ödeme yapmayı reddetti.Yaklaşık 2 saat boyunca çeşitli işkenceye maruz kalan genç adam, hesabında bulunan 203 bin lirayı İsa C.'ye gönderdi. Evde de dövizi bulunduğunu belirten yurt müdürü evden getirdiği 4 bin doları şüphelilere teslim etti. Şüpheliler genç adamı serbest bırakacağını, yaşanılanlardan polise bahsetmemesini ve hastaneye gitmemesini aksi takdirde öldüreceklerini söyleyerek Mustafa D.'yi serbest bıraktı.'İşkence yapılmadı, borcunu ödeyip istifa etti'Canını kurtaran Mustafa D., polis merkezine sığınarak zorla işkenceye maruz kaldığını, hesabındaki paranın şiddet zoruyla alınarak üzerine bir de senet imzaladığını anlattı. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri şüphelilerin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. İkametlerinde gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İsa C., ifadesinde Mustafa D.'nin yurdunun müdürü olduğunu Serkan K.'nın kendisine gelerek Mustafa'nın yurda ait paraları illegal yöntemlerle hanesine geçirdiğini anlattığını ardından da Mustafa D.'nin kendisine ödeme yapıp yurt çalışanlarıyla helalleştikten sonra ayrıldığını anlattı. Mustafa D.'ye hiçbir şekilde işkence yapılmadığını ifade eden İsa C., iftiraya maruz kaldığını söyledi.İşkence edenlerden biri milli sporcu çıktıGözaltına alınan tekvandocu milli sporcu Yusuf A., ise olay günü İsa C., ve Mustafa D., arasında tartışma yaşandığını İsa C.'nin kendisinden hesap numarasını istediğini ve hesabına 2 bin lira aktarıldığını, paranın ise halen hesabında durduğunu söyledi. İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler nöbetçi savcılığa çıkarıldı.Jet Fadıl'ın sağ koluSavcılıkta ifade veren İsa C., Mustafa D.'nin uzun bir süre Jet Fadıl'ın sağ kolu olarak çalıştığını, daha sonra aralarında anlaşmazlık yaşanınca ayrıldıklarını ve davalık olduklarını söyledi. Anlattıklarını bizzat Mustafa D.'den dinlediğini belirten İsa C., kendisinin mağdur olduğunu Mustafa tarafından dolandırıldığını ardından da parasını geri aldığını işkenceyle alakalarının olmadığını dile getirdi.Tutuklandılarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında yurda ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini talep etti. Emniyet güçleri yurtta yaptığı incelemede kamera görüntülerinin bulunduğunu ancak olay anına ait tarihteki görüntülerin olmadığını fark etti. Savcılık şüphelileri ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik 2 İsa C., ve Yusuf A.'yı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

